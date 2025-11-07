Instagram'da paylaştı, 21.500 euroya nasıl villa aldı?

Daily Mail'in haberine göre İngiltere'de yaşayan 38 yaşındaki Jonathan yıllarca konaklama sektöründe çalıştı ve para biriktirdi. Hayali yurtdışında ikinci bir mülk almaktı. Uzun yıllar birikime devam etti. Açıklamasına göre 15 yılda 100 bin Euro birikim yaptı. Bu parayı hem yeni bir ev almak hem tadilatlarını karşılamak için kullanacaktı. Hazır olduğunu hissedince “Sicilya Operasyonu” adını verdiği planını hayata geçirerek İtalya’da terk edilmiş bir villa satın aldı.

Makaleye göre o ve eşinin başlangıçta planları şöyleydi: Aby İngiltere’de çalışmaya ve çocuklarla ilgilenmeye devam edecek, Jonathan ise yurt dışında bir ev satın alıp onu yenileyecekti. İş bitince Manchester’daki evlerini satacak ve tüm aileyi yurtdışına taşıyacaklardı. Satıştan elde edecekleri sermaye ile yenilemek üzere ikinci mülkler satın alacaklar, Aby uzaktan çalışmayı sürdürecek ve çocuklar yerel okullara gidecekti.

Habere göre Jonahtan bu şekilde Sicilya’nın batı kıyısındaki Mazara del Vallo’da 21.500 euroya bir mülk satın aldı. Bulduğu ev kötü durumdaydı. 100 bin eurodan listelenmiş ancak yıllardır alıcı bulamamıştı. Su ve elektriği yoktu. Jonathan 20.000 euro teklif etti. Pazarlık sonrası 21.500 euroda anlaşıldı.

Son altı aydır bu terk edilmiş Sicilya villasını kendisi ve ailesinin kullanabileceği bir yer haline getirmeye çalışıyor.

Daha önce hiç inşaat deneyimi yoktu. Ancak habere göre yenileme işine sadece temel düzeyde DIY (kendin yap) bilgisiyle başladı ve YouTube videolarıyla kendini geliştirdi.

Habere göre şimdi toplamda 100.000 euronun altında bir maliyetle hayalindeki eve sahip olmuş durumda. Denize sadece on dakika uzaklıkta, çeşitli meyve ağaçlarının bulunduğu 1000 metrekarelik bir bahçeye sahip ve yakında oraya bir havuz da yaptırmayı planlıyor.