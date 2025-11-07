ARA
DOLAR
42,21
0,26%
DOLAR
EURO
48,90
0,35%
EURO
GRAM ALTIN
5430,56
0,78%
GRAM ALTIN
BIST 100
10924,53
-1,34%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Çalışma Hayatı
  • Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı alımı sonuçları sorgulama

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı alımı sonuçları sorgulama

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 200 sözleşmeli personel alımı için başvurular sona erdi. On binlerce adayın bu alıma ilgi göstermesi nedeniyle sonuçların ne zaman açıklanacağı büyük bir merak konusu oldu. Peki Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı alımı sonuçları sorgulama


Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı alımı sonuçları sorgulama

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 200 sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci başarıyla tamamlanmış ve tüm gözler, KPSS puanlarına göre yapılacak yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesine çevrildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? 

Henüz kesin bir tarih açıklanmamış olsa da, adaylar sonuçları aşağıdaki üç resmi kanal üzerinden takip edebilecekler:

KanalAdresNot
Bakanlık Ana Sitesiwww.tarimorman.gov.trGenel duyuruların yapıldığı ana sayfa.
Personel Genel Müdürlüğü (PERGEM)www.tarimorman.gov.tr/PERGEMPersonel ve atama duyurularının öncelikli yayınlandığı sayfa.
Kariyer Kapısı (E-Devlet)https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.trAdayların, başvurularını yaptıkları ve kişisel sonuçlarını görüntüleyebilecekleri sistem.

Tarım ve Orman Bakanlığı 200 Personel Alımı Branş dağılımı 

26 mühendis, 41 veteriner hekim, 25 koruma ve güvenlik görevlisi, 108 destek personeli olmak üzere toplam 200 personel alımı başvuruları 24 Ekim'de sona erdi. 

Pozisyon UnvanıAlınacak Sayı
Mühendis26
Veteriner Hekim41
Koruma ve Güvenlik Görevlisi25
Destek Personeli108
Toplam Sözleşmeli Personel200
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL