Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı alımı sonuçları sorgulama

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 200 sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci başarıyla tamamlanmış ve tüm gözler, KPSS puanlarına göre yapılacak yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesine çevrildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı?

Henüz kesin bir tarih açıklanmamış olsa da, adaylar sonuçları aşağıdaki üç resmi kanal üzerinden takip edebilecekler:

Kanal Adres Not Bakanlık Ana Sitesi www.tarimorman.gov.tr Genel duyuruların yapıldığı ana sayfa. Personel Genel Müdürlüğü (PERGEM) www.tarimorman.gov.tr/PERGEM Personel ve atama duyurularının öncelikli yayınlandığı sayfa. Kariyer Kapısı (E-Devlet) https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr Adayların, başvurularını yaptıkları ve kişisel sonuçlarını görüntüleyebilecekleri sistem.

Tarım ve Orman Bakanlığı 200 Personel Alımı Branş dağılımı

26 mühendis, 41 veteriner hekim, 25 koruma ve güvenlik görevlisi, 108 destek personeli olmak üzere toplam 200 personel alımı başvuruları 24 Ekim'de sona erdi.