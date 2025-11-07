7 Kasım borsada gün sonu rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 148,74 puan azalarak 10.924,53 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 9,47 puan ve yüzde 0,09 artışla 11.082,74 puandan başladı. Gün içinde en düşük 10.868,99 puanı, en yüksek 11.092,91 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,34 değer kaybederek 10.924,53 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 176,33 puan ve yüzde 1,47 azalışla 11.842,07 puandan kapandı.

Bankacılık endeksi yüzde 2,50, holding endeksi yüzde 2,36 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,94 ile bankacılık, en çok kaybettiren yüzde 3,84 ile iletişim oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,02, sanayi endeksi yüzde 1,50, teknoloji endeksi yüzde 1,46 ve hizmetler endeksi yüzde 1,12 değer değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 20'si prim yaptı, 79'u geriledi, 1'i yatay seyretti.

Türk Hava Yolları, Akbank, Türkiye İş Bankası (C), Koç Holding ile Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

BIST 100 endeksi güne 11.000 puanın üzerinde başlamasının ardından en düşük 10.868,99 seviyesine kadar gerilese de gelen tepki alımlarıyla kayıplarını sınırladı.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalarda, yatırımcıların odağı ABD'de iş gücü piyasasının soğuma sinyalleri vermesi ve teknoloji şirketlerine ilişkin "yüksek değerleme" endişelerinin sürmesinde kalmaya devam ederken, yurt içinde enflasyon raporu bilgilendirme toplantısı yakından takip edildi.

Toplantıda konuşan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, "2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 31 ile yüzde 33 aralığında olacağını tahmin ediyoruz. 2026 sonu için ise tahminlerimiz enflasyonun yüzde 13 ile yüzde 19 aralığına gerileyeceğine işaret ediyor. 2025, 2026 ve 2027 yılları için enflasyon ara hedeflerimizi, sırasıyla yüzde 24, yüzde 16 ve yüzde 9 olarak koruyoruz." dedi.

YENİ HAFTADA HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, gelecek hafta yurt içinde sanayi üretimi, perakende satışlar, konut satışları ve ödemeler dengesinin, yurt dışında ise İngiltere'de işsizlik oranı ve Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) Almanya'da tüketici fiyat endeksi (TÜFE), Avro Bölgesi'nde GSYH ve Çin'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.

ABD'de gelecek hafta açıklanacak kamu kurumlarına ait verilerin federal hükümetin kapalı olması sebebiyle ertelenebileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.700 seviyelerinin destek, 11.000 ve 11.100 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

- Altının ons fiyatı 3 bin 992,8 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 3 bin 992,8 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 5 milyon 624 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,55, bileşik getirisi yüzde 39,88 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 42,0196, satışta 42,1880 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 42,0132, satışta 42,1815 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1584, sterlin/dolar paritesi 1,3161 ve dolar/yen paritesi 153,125 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,3 artışla 63,5 dolardan işlem görüyor.