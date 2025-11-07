ARA
Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 işçi alımı kurası ne zaman, hangi tarihte? İŞKUR Sağlık Bakanlığı kurası canlı izlenebilecek mi?

Sağlık Bakanlığı'nın İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirdiği 8-13 Ekim 2025 tarihli işçi alımı başvurularının ardından, gözler nihayet kura çekimi tarihine çevrilmiş durumda. Bakanlık, hastanelerde istihdam edilecek personelleri belirleyecek olan kura çekimi tarihini ve detaylarını ilan etti. Peki Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 işçi alımı kurası ne zaman, hangi tarihte? İŞKUR Sağlık Bakanlığı kurası canlı izlenebilecek mi?


Sağlık Bakanlığı'nın İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirdiği 2.764 kişilik sürekli işçi alımı için heyecan dorukta. Başvuru sürecinin 13 Ekim 2025'te tamamlanmasının ardından, adayların kaderini belirleyecek kura çekimi için geri sayım resmen sona ermek üzere. 

 

 

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası ne zaman?

DetayBilgi
Kura Tarihi12 Kasım 2025 (Çarşamba)
Saat Aralığı09:00 – 18:00 arası
Yapılacağı YerAnkara
Canlı YayınSağlık Bakanlığı'nın resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır.

 

 

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonucu sorgulama 

 Kura çekiminin ardından asıl ve yedek adaylara ait listeler, atama süreci ve gerekli evraklar dahil olmak üzere tüm resmi duyurular, yalnızca Sağlık Bakanlığı'nın ilgili birimi tarafından ilan edilecektir.

KonuResmi Yayınlama KanalıÖnemli Not
Kura Sonuçları (Asıl/Yedek)Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü (YHGM) internet adresi: https://yhgm.saglik.gov.trİlanın kendisi tebligat yerine geçecektir.
Atama Bilgi ve Belgelerihttps://yhgm.saglik.gov.trAdaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
Diğer Duyurularhttps://yhgm.saglik.gov.trTüm süreç, bu adres üzerinden takip edilmelidir.

 

Yedek Listenin Devreye Gireceği Durumlar

Sağlık Bakanlığı'na sürekli işçi alımında, kura çekimi sonucu asil listede yer alan bir adayın aşağıdaki nedenlerle pozisyonunun boş kalması durumunda, yedek listenin ilk sırasından itibaren atama yapılır:

Belge Teslim Etmeme: İstenen belgeleri süresi içinde teslim etmeyen veya hiç başvuru yapmayan adaylar.

Şartları Taşımama: Süresi içinde başvuru yapmasına rağmen başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenler.

Göreve Başlamama / Feragat: Ataması yapılıp, uygun görülen süre içinde göreve başlamayan veya görevden feragat edenler (Doğum, hastalık, askerlik gibi haklı gerekçesi olanlar hariç).

Sonradan Anlaşılan Şartlar:

Atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanlar.

Göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanlar.

Deneme Süresinde Fesih: İşletme Toplu İş Sözleşmesi gereğince bir aylık deneme süresi içinde sözleşmesi feshedilenler veya deneme süresinde sözleşmesini feshedenler.

Bu prosedür, Sağlık Bakanlığı'nın personel ihtiyacının hızlı ve eksiksiz bir şekilde karşılanmasını sağlamak amacıyla uygulanmaktadır.
