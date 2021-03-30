Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 3,21 puan artarak 1.395,79 puandan kapandı.
BIST 100 endeksi, güne 0,27 puan ve yüzde 0,02 kazançla 1.392,84 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.371,43, en yüksek 1.400,77 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,23 artışla 1.395,79 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,08 ve teknoloji endeksi yüzde 0,87 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,19 ve sanayi endeksi yüzde 0,85 değer kazandı.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 0,08 puan ve yüzde 0,01 kayıpla 1.431,85 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 36’sı prim yaptı, 63’ü geriledi. Garanti Bankası, Ford Otomotiv, Kardemir (D), Türk Hava Yolları ve Emlak Katılım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
- En çok artanlar
- En çok azalanlar
- En çok işlem görenler
- Borsa şirketlerinin piyasa değeri
- 4 köklü aile şirketinin kurumsallaşma öyküsü: Harvard’ta ders olan da var…
BIST 100’DE BUGÜN (30 MART) EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.879.585.729
|Ford Otosan
|1.792.222.704
|Kardemir (D)
|1.042.717.736
|Türk Hava Yolları
|905.929.283
|Emlak Konut GMYO
|884.519.947
|Şişe Cam
|812.523.251
|Ereğli Demir Çelik
|676.142.910
|Sasa Polyester
|661.620.628
|Petkim
|661.600.137
|Vestel
|645.420.889
|Otokar
|615.454.018
|Koza Altın
|612.313.026
|Şekerbank
|576.266.190
|Tüpraş
|527.489.187
|Koç Holding
|407.974.213
|Yapı ve Kredi Bankası
|371.690.323
|Enka İnşaat
|359.978.344
|Turkcell
|352.782.153
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|329.019.647
|Akbank
|327.993.205
- Güncel Altın Fiyatları
- Döviz Kurları
- “Son 3 yılda halka arz edilen en büyük şirket olacağız”
- Borsaya bir şirket daha geliyor: ’18 yıl önce kurulduğumuzda hayal etmiştik’
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK ARTAN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Tofaş Oto Fabrikası
|34,06
|31,66
|7,58
|Aksa
|16,57
|15,45
|7,25
|Ford Otosan
|197,70
|185,00
|6,86
|Bera Holding
|22,46
|21,22
|5,84
|Otokar
|373,90
|353,50
|5,77
|Borusan Mannesmann
|28,68
|27,60
|3,91
|Çemtaş
|15,76
|15,24
|3,41
|Kardemir (D)
|7,08
|6,87
|3,06
|Aksa Enerji
|11,67
|11,33
|3,00
|Ege Endüstri
|1.587,00
|1.542,00
|2,92
|Selçuk Ecza Deposu
|10,61
|10,39
|2,12
|Koç Holding
|19,50
|19,10
|2,09
|Doğuş Otomotiv
|28,80
|28,22
|2,06
|Ereğli Demir Çelik
|14,89
|14,61
|1,92
|Türk Hava Yolları
|12,71
|12,48
|1,84
|Deva Holding
|30,60
|30,06
|1,80
|Arçelik
|33,88
|33,36
|1,56
|Bursa Çimento
|3,92
|3,86
|1,55
|Türk Traktör
|210,00
|206,90
|1,50
|Turkcell
|14,91
|14,70
|1,43
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DÜŞEN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Akçansa
|19,13
|20,17
|-5,16
|Emlak Konut GMYO
|1,93
|2,03
|-4,93
|Oyak Çimento
|7,18
|7,50
|-4,27
|Halk GMYO
|3,20
|3,34
|-4,19
|Torunlar GMYO
|3,20
|3,33
|-3,90
|Alarko Holding
|10,00
|10,38
|-3,66
|Alarko GMYO
|26,26
|27,20
|-3,46
|Enka İnşaat
|8,26
|8,55
|-3,39
|Çimsa
|20,64
|21,36
|-3,37
|Net Holding
|4,93
|5,10
|-3,33
|TAV Havalimanları
|21,04
|21,74
|-3,22
|Bagfaş
|21,80
|22,52
|-3,20
|Anadolu Efes
|21,88
|22,58
|-3,10
|Bizim Mağazaları
|14,40
|14,85
|-3,03
|İş GMYO
|1,94
|2,00
|-3,00
|İş Finansal Kiralama
|3,24
|3,34
|-2,99
|İpek Doğal Enerji
|11,58
|11,90
|-2,69
|İhlas Gayrimenkul
|1,11
|1,14
|-2,63
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,96
|24,60
|-2,60
|Tüpraş
|90,50
|92,75
|-2,43
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
Bir cevap yazın