Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 3,21 puan artarak 1.395,79 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 0,27 puan ve yüzde 0,02 kazançla 1.392,84 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.371,43, en yüksek 1.400,77 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,23 artışla 1.395,79 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,08 ve teknoloji endeksi yüzde 0,87 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,19 ve sanayi endeksi yüzde 0,85 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 0,08 puan ve yüzde 0,01 kayıpla 1.431,85 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 36’sı prim yaptı, 63’ü geriledi. Garanti Bankası, Ford Otomotiv, Kardemir (D), Türk Hava Yolları ve Emlak Katılım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

BIST 100’DE BUGÜN (30 MART) EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.879.585.729 Ford Otosan 1.792.222.704 Kardemir (D) 1.042.717.736 Türk Hava Yolları 905.929.283 Emlak Konut GMYO 884.519.947 Şişe Cam 812.523.251 Ereğli Demir Çelik 676.142.910 Sasa Polyester 661.620.628 Petkim 661.600.137 Vestel 645.420.889 Otokar 615.454.018 Koza Altın 612.313.026 Şekerbank 576.266.190 Tüpraş 527.489.187 Koç Holding 407.974.213 Yapı ve Kredi Bankası 371.690.323 Enka İnşaat 359.978.344 Turkcell 352.782.153 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 329.019.647 Akbank 327.993.205

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK ARTAN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tofaş Oto Fabrikası 34,06 31,66 7,58 Aksa 16,57 15,45 7,25 Ford Otosan 197,70 185,00 6,86 Bera Holding 22,46 21,22 5,84 Otokar 373,90 353,50 5,77 Borusan Mannesmann 28,68 27,60 3,91 Çemtaş 15,76 15,24 3,41 Kardemir (D) 7,08 6,87 3,06 Aksa Enerji 11,67 11,33 3,00 Ege Endüstri 1.587,00 1.542,00 2,92 Selçuk Ecza Deposu 10,61 10,39 2,12 Koç Holding 19,50 19,10 2,09 Doğuş Otomotiv 28,80 28,22 2,06 Ereğli Demir Çelik 14,89 14,61 1,92 Türk Hava Yolları 12,71 12,48 1,84 Deva Holding 30,60 30,06 1,80 Arçelik 33,88 33,36 1,56 Bursa Çimento 3,92 3,86 1,55 Türk Traktör 210,00 206,90 1,50 Turkcell 14,91 14,70 1,43

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DÜŞEN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Akçansa 19,13 20,17 -5,16 Emlak Konut GMYO 1,93 2,03 -4,93 Oyak Çimento 7,18 7,50 -4,27 Halk GMYO 3,20 3,34 -4,19 Torunlar GMYO 3,20 3,33 -3,90 Alarko Holding 10,00 10,38 -3,66 Alarko GMYO 26,26 27,20 -3,46 Enka İnşaat 8,26 8,55 -3,39 Çimsa 20,64 21,36 -3,37 Net Holding 4,93 5,10 -3,33 TAV Havalimanları 21,04 21,74 -3,22 Bagfaş 21,80 22,52 -3,20 Anadolu Efes 21,88 22,58 -3,10 Bizim Mağazaları 14,40 14,85 -3,03 İş GMYO 1,94 2,00 -3,00 İş Finansal Kiralama 3,24 3,34 -2,99 İpek Doğal Enerji 11,58 11,90 -2,69 İhlas Gayrimenkul 1,11 1,14 -2,63 Kordsa Teknik Tekstil 23,96 24,60 -2,60 Tüpraş 90,50 92,75 -2,43

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)