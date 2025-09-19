4 kişilik ekipten 13 bin kişiye ulaştı: 'Her yıl dolar bazında yüzde 10 büyüyoruz'

ASELSAN'ın 50. yılını kutladıklarını belirten Akyol, "50. yılımızda dünyanın sayılı tesislerinden biri olan Oğulbey'in temelini attık. Sayın Cumhurbaşkanımızın katıldığı törenle Türkiye Cumhuriyeti tarihinin tek seferdeki en büyük savunma sanayisi yatırımı oldu. (50 yıl önce) 4 kişilik bir ekipten bugün 13 bin kişiye ulaştık." diye konuştu.

Akyol, Türkiye'nin en çok mühendis çalıştıran şirketi olduklarına değinerek, "Avrupa'nın en değerli şirketlerinden biriyiz ve şu anda savunma elektroniği alanında neredeyse bütün alanlarda faaliyet gösterebiliyoruz. Hava savunma gibi en zor alanlardan birinde artık üretim ve teslimat yapar hale geldik. Sistemler sistemi ÇELİKKUBBE'yi tasarlayıp uygulayabilecek hale geldik." açıklamasında bulundu.

"ASELSAN'ın bugüne kadar 500'den fazla farklı ürünü envantere girdi"

ASELSAN'ın bugün Türkiye'nin en değerli markası haline geldiğine vurgu yapan Akyol, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrupa'da ciddi bir başarıya sahibiz. Dünyanın 25 ülkesinde varlık gösteren ve her geçen gün büyüyen bir anlayışla yoluna devam eden bir şirketiz. Özellikle son 20 yıla ayrıca bir vurgu yapmak isterim. Bütün bu çalışmaların son 20 yıldaki ivmesi geçmişle kıyaslanmayacak şekilde arttı. 2004 yılında bu şirkette 2 bin kişi çalışıyordu. Kuruluştan 2004'e getirdiğimizde ciddi bir birikim elde edilmişti. Ama 2004'ten bugüne artık 13 bin kişiyiz. Yani 2 bin kişiden 13 bin kişiye geldik. O ivmelenme son yıllarda milletimizin ve devletimizin bu alandaki bilinçli ısrarlı politikalarının bir sonucu.

Özellikle 'Soğuk Savaştan' sonra Avrupa'nın birçok ülkesinin savunmaya yatırımı gereksiz gördüğü, terk ettiği, buralardan artık yavaş yavaş çıktığı bir dönemde biz kararlı bir şekilde ülke olarak buralara yatırım yaptık. Bugün o dönem o yatırımları yapmamış ülkelerin şimdi ne kadar büyük bir panikle hareket ettiğini görüyoruz. Biz o kararlı politikanın başta Cumhurbaşkanımızdan başlayarak ortaya konuluşunun ve milletimizin desteğinin aslında meyvelerini topluyoruz."

Akyol, ASELSAN'ın bugüne kadar 500'den fazla farklı ürününün envantere girdiğine değinerek "Bugüne kadar 2 milyondan fazla ürünü Türk ordumuza ve dünyadaki dost ve müttefiklere teslim etmiş bir şirketiz. Bu ürün portföyü ve geniş teknoloji gamıyla daha fazla üretmek, daha yeni yetkinlikler kazanmak bizim yol haritalarımızda olan şeyler." ifadelerini kullandı.

13 BİN KİŞİLİK EKİBİN YAŞ ORTALAMASI 33

ASELSAN'ın 13 bin kişilik bir kadrodan oluştuğunu ve yaş ortalamasının 33 olduğunu anlatan Akyol, gelecek 30-40 yıla damga vuracak bir ekibe sahip olduklarını söyledi.

