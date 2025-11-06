Migros'tan kar payı avansı kararı: Haftaya dağıtacak

Migros Ticaret A.Ş.'den yapılan açıklamaya göre şirket pay başına brüt 3,5900845 TL, net 3,0515718 TL kar payı avansı dağıtacak. Kar payı avansı hak kullanım tarihi 12 Kasım. Ödeme tarihi 14 Kasım. Şirketten bugün KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Şirketimizin 15 Nisan 2025 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, ilgili yasal düzenlemeler ve Şirketimizin ana sözleşmesi dikkate alınarak, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin olarak yıl içinde dağıtılabilir dönem karı oluşması halinde ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar kâr payı avansı dağıtılıp dağıtılmaması hususunda şirketimiz Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine karar verilmişti. Yönetim Kurulumuza verilen yetkiye istinaden;

Şirketimizin sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanmış 01.01.2025-30.09.2025 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarına göre oluşan net dönem kârından ayrılması gereken yedek akçeler düşüldükten sonra kalan tutardan 650.000.000,00 TL'nin, VUK yasal kayıtları da dikkate alınarak, pay sahiplerine tamamı nakden ödenmek üzere kâr payı avansı olarak dağıtılmasına,

Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilcisi aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımız için 1 TL nominal değerdeki pay için 3,5900845 TL brüt=net kar payı avansı ödenmesine,

Diğer hissedarlarımıza ise 1 TL nominal değerdeki pay için brüt 3,5900845 TL; net 3,0515718 TL şeklinde (%15 stopaj uygulayarak) kar payı avansı ödenmesine, ve kâr payı avansı dağıtımına 12 Kasım 2025 tarihinde başlanmasına karar verildi.

Ayrıca, 2025 yılı hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının 2025 yılı hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edilmesi kararlaştırıldı.