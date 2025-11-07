Lüks konut projelerine ilgi yükseliyor

Hızlanan lüks konut yatırımları, artacak olan talebin de habercisi olarak değerlendiriliyor. 2026 yılında konut faizlerinde gerileme öngörülürken, bunun sektörde tekrar bir ivmelenme yaratması bekleniyor. İstanbul’dan İzmir’e ve Muğla’ya kadar gerek büyük kentlerde gerekse sayfiye bölgelerinde geliştirilen projelerde lüks bir yaşama dair beklentilere yanıt verecek yeni projeler hızlanırken, bu projelerde metrekare fiyatları ise 350 bin TL’yi geçiyor.

Dünyada ve Türkiye’de yaşam standartlarındaki değişim ve giderek modernleşen hayat, lüks yaşam projelerine ilgiyi artırdı. Son yıllarda her ne kadar enflasyonist ortam, konut kredilerindeki yüksek faizler alım iştahını düşürse de mevduat faizlerinde biriken nakit ve faizlerdeki gerileme konut talebini de tekrar yukarı taşıdı. TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 oranında artarak 150 bin 657 olurken, sektör temsilcileri konut satın almaya yönelik eğilimin giderek yükseleceğini öngörüyor. 2026 yılında konut faizlerinin yüzde 1,60’lara kadar gerileyebileceğini ve bunun konut alım iştahını yükselteceğini ifade eden sektör temsilcileri, özellikle mevduat faizinde duran birikimlerin konut yatırımına döneceğini aktarıyor. Özellikle teknolojideki gelişmelerle insan yaşamında artan konfor talebinin ertelenen talebi tekrar alıma yönelttiğini aktaran sektör temsilcileri, konut alımlarının son iki yılın zirvesinde olduğunu da sözlerine ekliyor.

TEKNOLOJİ DONANIMI ÖNE ÇIKIYOR

Bu arada yaşam alanlarında yükselen konfor anlayışı, konut alım tercihlerinin de değişmesine neden oluyor. Perdesinden klimasına ve buzdolabına kadar evin içindeki aletlerin uzaktan kumanda edilebildiği günümüzde son teknoloji ile donatılmış, sosyal alanları insanların tüm ihtiyaçlarına cevap verebilen lüks yaşam projelerinin sayısı giderek artıyor.

İstanbul’dan İzmir’e, Alaçatı’dan Bodrum’a kadar gerek büyük kentlerde gerekse sayfiye bölgelerinde geliştirilen projelerde lüks bir yaşam standardının yanı sıra çevreyle dost, doğal kaynakları koruyan sürdürülebilir binalar üretiliyor. Günlük yaşamın koşuşturmacasından yorulan insanlara evlerinde ya da yazlık bölgelerde üst düzey standartlar sunan lüks yaşam projelerinde yaşayanlar konforlu bir yaşamın tadını çıkarma fırsatı da bulabiliyorlar.

Bir deprem ülkesi olan Türkiye’de projelerin sosyal donatılarının yanı sıra depreme ve küresel ısınma nedeniyle şiddetli yağış, sel gibi doğa olaylarına karşı dayanıklı projeler de olduğu görülüyor. Üst gelir grubu için iş, eğitim, sağlık gibi kentsel donatı alanlarına yakın olmak, yeme, içme alanlarına erişim de önemli faktörler oluyor. Özellikle İstanbul’un silueti lüks konut projeleri ile her geçen yıl değişirken mimari bakımdan ülkemizi dünyada temsil edecek tasarımlara sahip projeler de üretiliyor. Kentin değerli lokasyonlarında konumlanan projeler deprem izolatörleri, kat bahçeleri, deniz manzarası ve modern tasarımları ile de öne çıkıyorlar.

FİYATLAR ARTACAK MI?

Öte yandan enflasyon artışı konut fiyatlarına da yansıyor. Yıllık konut fiyat endeksine göre Türkiye genelinde yıllık konut fiyat artışı yüzde 32,2 olurken, eylül ayında ise bu artış oranı yüzde 1,7 olarak enflasyon artışının gerisinde kaldı. Sektörün güçlü oyuncuları konut fiyatlarındaki artışın 2026 yılında hızlanacağını ve yatırım için şu an uygun bir süreç yaşandığını anlatıyor. 2026 yılında konut kredilerindeki faiz düşüşüyle konut fiyatlarının enflasyonun üzerinde seyredeceği ifade edilirken, altın ve mevduatta yeteri kadar kazancın sağlanmasıyla talebin tekrar güçlü bir şekilde konuta döneceğini o nedenle bu günlerin fırsat olduğu anlatılıyor. Konut alımında 100 konutun 86’sının nakit ve proje üreticilerinin sunduğu cazip finansman modelleriyle alındığı aktarılıyor.

GÜVENLİKTE YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER

Lüks konutların modern yaşamın gereksinimlerinin yanı sıra konfor, prestij ve uzun vadeli kazanç beklentilerini de karşılaması bekleniyor. Bireylerin konfor ve güvenlik ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılamak için yenilikçi çözümler sunan lüks konutlar, güvenlik sistemleri, biyometrik tanıma teknolojileri, uzaktan kontrol edilebilen akıllı ev sistemleriyle farkı yakalıyor. Geniş sosyal alanlar, yeşil peyzaj düzenlemeleri ve ortak kullanıma açık sanat galerileri ve alışveriş, yeme içme mekanlarının zenginliği konut yatırımcılarına cazip geliyor. Lüksün artık gösterişli olmakla değil, kişiselleştirilebilir ve sürdürülebilir olmakla ölçüldüğünü ifade eden Maas Developers & Roca Real Estate Kurucu ve CEO`su Metin Sarı, yeni nesil alıcıların artık daha iyisini tercih ettiklerini kaydediyor. Bu yüzden geleceğin lüks anlayışının doğaya saygılı, teknolojik, fonksiyonel ama aynı zamanda zarif olacağını aktaran Sarı, ürettikleri projelerde enerji verimliliği, akıllı ev sistemleri, çevre dostu malzemeler ve mimaride zamanın ötesine geçen çizgilerle hareket ettiklerini anlatıyor. Metin Sarı, alıcılara en önemli tavsiyesini ise şu sözlerle özetliyor: “Projenin fiyatına değil, vizyonuna bakın. Çünkü lüks gayrimenkul bir harcama değil, doğru yapıldığında en güçlü yatırım aracıdır. İkinci olarak, mutlaka geliştiricinin geçmişine ve tamamlama gücüne bakılmalı. Dubai’de her parlayan proje yatırıma uygun olmayabilir ama doğru geliştirici ile girilen yatırım, her zaman kazandırır.”

İKİZ DÖNÜŞÜM

Dünya insanının hayatına damgasını vuran iklim krizi nedeniyle sürdürülebilirlik günümüzde en önemli konular arasında başı çekiyor. Paris İklim Anlaşması’na imza atan ülkemizde de sürdürülebilirlik konusu gayrimenkul sektörünün de ana gündem maddeleri arasında. İstanbul’dan Urla’ya Bodrum’a kadar çeşitli bölgelerde lüks konuttan rezidanslara çevreci gayrimenkuller üretiliyor. Gayrimenkul sektöründe sürdürülebilirliğe dair çalışmalar hız kazanırken, karbon salımını azaltıcı uygulamalardan çevreci ürünler kullanmaya, doğaya olumsuz etkiyi minimize eden uygulamalara kadar çeşitli uygulamalar yapılıyor.

Ülkemizde yaşanan yıkıcı depremler kentsel dönüşüm ve dijital ikiz projelerinin acilen hayata geçirilmesi gerekliliğini gösterdi. Öyle ki bu projeler, şehirlerin afetlere dayanıklı hale getirilmesi, altyapıların güçlendirilmesi ve hızlı müdahale stratejilerinin oluşturulmasında kritik rol oynuyor. Dijital ikiz projeleri, şehirlerin altyapısını sanal ortamda simüle ederek, olası afet senaryolarına karşı stratejiler geliştirilmesini sağlıyor. Akıllı şehir uygulamaları, hızlı ve etkili müdahale imkanları sunmalarıyla olası bir deprem sonrasında toparlanma sürecini hızlandırıyor. Bununla birlikte, vatandaşların anlık bilgilere erişimi sağlarken, afet anında güvenli bölgelere yönlendirilmelerine olanak tanıyor. Yatırımların bu yönde yapılması ise, gelecek nesillere daha güvenli ve sürdürülebilir şehirlerin bırakılmasını sağlayacak.

KENTSELDEN LÜKS YAPILARA DÖNÜŞÜM

Dönüşen yaşam biçimleri konfor anlayışını değiştirirken kompakt, esnek ve kişiselleştirilmiş yaşam alanlarına talep yükselmiş durumda. Kentsel dönüşüm projelerinin yerinde yenileme ve sürdürülebilir yaşam ilkeleriyle nitelikli dönüşümü temsil etmesi beklenirken, deprem gerçeği konut üretiminde beklenen standartları da yükseltti. Türkiye’nin deprem kuşağında yer alması ve ardı ardına gelen deprem haberleri konut tercihinde de artık önemli bir belirleyicisi oldu. Başta büyük kentler olmak üzere talep gören bölgelerde yer alan eski ve deprem güvenliği olmayan yapılar lüks projelere evriliyor. Her ne kadar yaşanan yıkıcı depremlere rağmen dönüşüm yeterince hızlı ilerleyemiyor olsa da kentsel dönüşüm projelerinin önümüzdeki dönemde daha da hızlanması bekleniyor.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’de yaklaşık 19 milyon konut bulunurken, 2000 yılı sonrasında yapılan 5 milyon konut haricindeki 14 milyon konut afet riski bakımından incelenmeye muhtaç. Mühendislik hizmeti almayan kaçak yapılar dahil 6-7 milyon konutun yenilenmeye ya da güçlendirilmeye ihtiyaç duyduğu tahmin ediliyor. 9 Kasım 2023’te yürürlüğe giren yeni kentsel dönüşüm yasası ile dönüşüm sürecinin hızlandırılıp Türkiye’nin tüm kentlerinin çevreci ve modern teknolojik yapılarla depreme dayanıklı hale getirilmesi hedefleniyor. Bu süreçte de çevreci bir yaklaşım benimsenerek teknolojinin de sürece dahil edilip kentlerimizin depreme ve doğal afetlere dayanıklı akıllı şehirlere dönüştürülmesi planlanıyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ALTYAPI

Lüks konut projelerinde en önemli özelliklerden biri de sürdürülebilir yapılar olması. Su tasarrufu odaklı, yağmur suyu ve gri su sistemleri, bölgenin ekolojik dengesine katkı sağlayacak, şehirlerdeki yağmur suyu altyapısıyla ilgili sorunları azaltacak bir altyapıya sahip olmaları. Sertifika uygulamasının kamu binalarında enerji tasarrufunu teşvik ederek karbon emisyonlarının azaltılmasına doğrudan etki edecek. Elektrikli araç şarj altyapısının güçlendirilmesi, fosil yakıt bağımlılığını azaltarak ulaşımda karbon nötr bir geleceğe kapı aralayacak. Geçmişte özellikle binalarda şarj istasyonlarının kurulumu bazı bürokratik engellere takılabiliyordu. Yeni güncellemeyle, şarj istasyonlarıyla ilgili bu süreçler sadeleştirildi. Kapsayıcı kentleşme yaklaşımıyla engelsiz çocuk oyun alanlarının yaygınlaştırılması ise sürdürülebilir şehirlerin sadece çevresel değil, sosyal boyutunu da güçlendiriyor.

METİN SARI / MAAS DEVELOPERS & ROCA REAL ESTATE KURUCU VE CEO`SU

“Lüks yaşamın geleceğini şekillendiriyoruz”

YAŞAM MARKALARI YARATIYOR Türkiye’de gayrimenkul geliştirme alanında 20 yılı aşkın oluşturduğumuz birikimi tecrübeyi Dubai’de küresel ölçekte büyütmeyi hedefledik. Bu vizyonla Maas Developers’ı kurduk. Amacımız sadece bina üretmek değil, yaşam markaları yaratmak. İlk projemiz Azur Line Residence, Jumeirah Village Circle’da konumlanıyor. Sıradanlıktan uzak, çağdaş, fonksiyonel ve yatırım değeri yüksek bir proje. Diğer tarafta, Roca Real Estate bizim Dubai’deki satış ve yatırım danışmanlığı kanadımız. Binghatti Developers tarafından iki yıl üst üste ‘Satış Başarısında İlk 3’te Yer Alan Emlak Ofisi’ ödülünü almak, bu şehirde güven ve performansın tesadüf olmadığını gösterdi. Dubai bugün sadece Ortadoğu’nun değil, dünyanın yatırım başkenti. Bizim vizyonumuz, bu şehirde fark yaratacak, geleceğe değer katan projeler geliştirmek.

DİLEK KARAGÖZ / TÜRKERLER GYO SATIŞ VE PAZARLAMA DİREKTÖRÜ

“Lüks ve panoramik manzara deneyimi bir arada”

YARIM ASIRLIK DENEYİM Ankara’da doğan Türkerler Holding, yarım asrı aşkın geçmişiyle Türkiye ekonomisinin güçlü ve saygın markalarından biri haline geldi. 2024 yılı Türkerler Holding için stratejik yatırımlar ve projelerle geçen bir yıl oldu. 2025 yılı için ise mevcut projelerin tamamlanması ve yeni yatırımların devreye girmesiyle birlikte, finansal performansımızın daha da güçleneceğini öngörüyoruz. Bu süreçte, sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm alanlarında atılacak adımlar, şirketimizin rekabet gücünü artıracaktır. Çiftçi Towers Türkerler projesinde satışa sunduğumuz özel dairelere gelen talepler de hedeflerimizin ötesinde bir seyir gösterdi. Yılın son çeyreğine başarılı bir grafik yakalayarak girdik. Sonuç olarak, 2025 yılını hedeflerimiz doğrultusunda güçlü bir büyüme ve sürdürülebilir başarı sağlayarak tamamlamayı amaçlıyoruz.

SERHAT TURAN / VESTA MUĞLA PROJE KOORDINATÖRÜ

“50’yi aşkın projeye imza attık”