Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan enflasyon tahminlerini paylaştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan 2025 yılının son Enflasyon Raporu sunumunu gerçekleşti. Enflasyon tahminlerini açıklayan Karahan, 2026 yılı sonu için enflasyonun yüzde 13 ile yüzde 19 aralığına gerileyeceğini öngördüklerini kaydetti.

Enflasyon tahminlerini açıkladı

Yıl sonu enflasyon tahminlerini paylaşan TCMB Başkanı Karahan, "TCMB Başkanı Karahan, "2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 31 ile yüzde 33 aralığında olacağını tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

2025, 2026, 2027 enflasyon tahminleri için ise Fatih Karahan, "2026 sonu için ise enflasyonun yüzde 13 ile yüzde 19 aralığına gerileyeceğini tahmin ediyoruz. 2025, 2026 ve 2027 yılları için enflasyon ara hedeflerimizi, sırasıyla yüzde 24, yüzde 16 ve yüzde 9 olarak koruyoruz. Politika faizine ilişkin atılacak adımları ve bunların büyüklüğünü, enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla almayı sürdüreceğiz." açıklamasında bulundu.

TCMB Başkanı Karahan, "Fiyat istikrarı, sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için bir ön koşul niteliğinde. Dezenflasyon sürecinde, enflasyonu belirlediğimiz ara hedeflerle uyumlu olacak şekilde düşürmek için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz." dedi.