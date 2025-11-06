Koç Holding'den bilanço değerlendirmesi

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Koç Holding, 2025 yılının 9 ayına ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı.

Bu dönemde konsolide bazda toplam 47,1 milyar dolar gelir elde eden Koç Holding, 2,6 milyar dolar kombine yatırım yaptı. Bu sayede son 5 yılda kombine bazda 15,7 milyar dolar yatırım seviyesine ulaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, Türkiye'de ihracatın yüzde 7'sinden fazlasını gerçekleştirdiklerini, yurt dışında 130'u aşkın üretim tesisi ve satış pazarlama şirketiyle faaliyet gösterdiklerini belirtti.

Dünyanın en önemli şirketlerinin sıralandığı Fortune Global 500'de 3 basamak yükselerek 191. sıraya yerleşmekten ve Türkiye'yi temsil etmekten gurur duyduklarını vurgulayan Çakıroğlu, şunları kaydetti:

"Küresel ekonomide belirsizlikler devam ediyor. Dengeli portföy yapımız ve ihtiyatlı finansal yönetim anlayışımız sayesinde zorluklara rağmen bu dönemde de yatırımlarımıza devam ettik, güçlü bilançomuzu koruduk. Türkiye dahil 61 ülkede devam eden faaliyetlerimizin sağladığı coğrafi çeşitlilikle sürdürülebilir gelir büyümesi sağlamaya devam ettik. Yeni finansman kaynaklarına erişerek likiditemizi daha da artırdık. Uluslararası finans piyasalarında itibarı yüksek kuruluşlarla imzaladığımız 600 milyon dolar tutarındaki kredi anlaşmasını ülkemize ve topluluğumuza duyulan güvenin göstergesi kabul ediyoruz."

Koç Topluluğu şirketlerinde 2025 yılının üçüncü çeyreğindeki öne çıkan gelişmeleri aktaran Çakıroğlu, otomotiv sektöründe güçlü yatırımlar gerçekleştirdiklerini aktardı.

Çakıroğlu, TOFAŞ ile Stellantis'in, hafif ticari araç modeli "K0" için kısa süre önce imza attığını hatırlatarak, "TOFAŞ, 1 milyon adet üretilmesi hedeflenen aracın yatırım bütçesini 386 milyon avroya çıkardı. Ayrıca, 16 yıldır Türkiye otobüs pazarında lider olan Otokar, Sakarya'daki fabrikasında Daimler Buses için Eylül 2026'dan itibaren Mercedes-Benz Conecto şehir otobüslerini üretecek. Otomotiv sektöründe yaptığımız uluslararası işbirlikleri ve anlaşmalar, şirketlerimizin üretim kapasitelerine ve rekabet güçlerine katkı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Teknoloji ve inovasyonu odağına alan yatırımlarla, Türkiye'yi ve holdingi geleceğin küresel değer zincirlerinde daha ileriye taşımayı sürdüreceklerini vurgulayan Çakıroğlu, Yapı Kredi'nin 600 milyon dolarlık ilave ana sermayeye dahil edilebilir nitelikte borçlanma aracı ihracı gerçekleştirerek uluslararası başarılı işlemlerine yenisi eklediğine işaret etti.

"Tüpraş, WEF Global Lighthouse Network'e kabul edildi"

Çakıroğlu, Koç Topluluğu'nun dijital dönüşüm, inovasyon ve AR-GE çalışmalarına öncülük ettiği üretim tesisleriyle küresel ölçekte örnek gösterilmeye devam ettiğine değinerek, "Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu Tüpraş, İzmit Rafinerisi'ndeki dijital tedarik zinciri dönüşümü çalışmalarıyla Dünya Ekonomik Forumu Global Lighthouse Network'e kabul edildi. Böylece, topluluğumuzun WEF tarafından örnek gösterilen üretim tesisi sayısı 5'e yükseldi." ifadelerini kullandı.

Çakıroğlu, Koç Topluluğu'nun Türkiye'nin toplumsal kalkınmasına katkı sağlama ve kültür sanatı herkes için erişilebilir kılma amacıyla çalışmalarına devam ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Koç Holding olarak 2007-2036 İstanbul Bienali sponsorluğumuzdan Vehbi Koç Vakfı çatısı altında faaliyet gösteren kültür kurumlarına ve topluluk şirketlerimizin bu alanda yürüttüğü çalışmalara kadar, kültür sanat yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın düzenlediği 18. İstanbul Bienali, yüz binlerce izleyiciyi desteğimiz sayesinde ücretsiz olarak ağırlayarak büyük ilgi görüyor."

Koç Holding'in 2050 karbon nötr hedefine ulaşma yolunda kararlılıkla ilerlediğine, teknolojiyi kullanarak iklim sorunlarına çözüm üretmeye öncelik verdiğine değinen Çakıroğlu, "Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezi işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz Koç İklim Teknolojileri Hızlandırma Programı ile iklim teknolojileri alanında yenilikçi çözümler geliştiren girişimleri desteklemeyi amaçlıyoruz." ifadelerine yer verdi.