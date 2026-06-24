7 temettü, 1 bedelsiz: Bugün 8 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün 7 hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AHSGY), Çemtaş Çelik Makina Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (CEMTS), Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. (ARASE), Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO), Mhr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MHRGY), Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (OZKGY) ve Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VKGYO) paylarının fiyatlarında, temettü ödemeleri nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AHSGY)



• Pay Başına Brüt Temettü: 0,07623 TL (Şirket Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı statüsünde olduğundan gelir vergisi stopaj oranı sıfırdır.)

• Pay Başına Net Temettü: 0,07623 TL

• Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 19,624 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Çemtaş Çelik Makina Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (CEMTS)



• Pay Başına Brüt Temettü: 0,3 TL

• Pay Başına Net Temettü: 0,255 TL

• Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 10,05 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. (ARASE)



• Pay Başına Brüt Temettü: 2,0 TL

• Pay Başına Net Temettü: 1,7 TL

• Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 114,20 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO)



• Pay Başına Brüt Temettü: 0,6 TL (Şirket Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı statüsünde olduğundan gelir vergisi stopaj oranı sıfırdır.)

• Pay Başına Net Temettü: 0,6 TL

• Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 20,94 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Mhr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MHRGY)



• Pay Başına Brüt Temettü: 0,0680959 TL (Şirket Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı statüsünde olduğundan gelir vergisi stopaj oranı sıfırdır.)

• Pay Başına Net Temettü: 0,0680959 TL

• Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 3,862 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (OZKGY)



• Pay Başına Brüt Temettü: 0,1987 TL (Şirket Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı statüsünde olduğundan gelir vergisi stopaj oranı sıfırdır.)

• Pay Başına Net Temettü: 0,1987 TL

• Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 14,831 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VKGYO)



• Pay Başına Brüt Temettü: 0,1020289 TL (Şirket Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı statüsünde olduğundan gelir vergisi stopaj oranı sıfırdır.)

• Pay Başına Net Temettü: 0,1020289 TL

• Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 2,768 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Ayrıca Ostim Endüstriyel Yatırımlar Ve İşletme A.Ş. (OSTIM) paylarının fiyatında, iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle düzeltme yapıldı.

Ostim Endüstriyel Yatırımlar Ve İşletme A.Ş. (OSTIM)

%35 İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı

Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 2,02 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)