Yaratıcılık ve ticaret bir araya geldi: İşte İstanbul'un yeni girişimcilik alanı

Butik pastacılığın en önemli avantajının yaratıcılık ile ticareti bir araya getirmesi olduğunu belirten Özkan, "Girişimciler yalnızca bir ürün satmıyor; kişiye özel bir hikaye, tasarım ve deneyim sunuyor.

Sosyal medya sayesinde küçük bir işletme veya sınırlı üretim kapasitesine sahip bir girişimci bile çok geniş bir müşteri kitlesine ulaşabiliyor. Ürünlerin görsel yönünün güçlü olması, sektörün dijital ortamda daha kolay tanıtılmasını sağlıyor." dedi.