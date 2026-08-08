Yaratıcılık ve ticaret bir araya geldi: İşte İstanbul'un yeni girişimcilik alanı

İstanbul'da sayıları son yıllarda artan butik pasta işletmeleri, değişen tüketici tercihleri ve kişiye özel ürünlere gösterilen ilgiyle birlikte sektördeki faaliyetlerini genişletiyor.
1 Butik pastacılık kentte yükselen bir girişimcilik alanına dönüştü
Doğum günü, nişan, düğün ve kurumsal organizasyonlar için özel tasarım ürünlere yönelen tüketiciler, butik pastacılığı kentte yükselen bir girişimcilik alanına dönüştürürken sosyal medyanın da sektörün gelişiminde önemli rol oynadığı belirtiliyor. Artan ilgiyle birlikte üretim kapasitesini ve istihdamını artıran işletmeler İstanbul ekonomisine de katkı sağlıyor.
2 "Geniş bir ekosistem haline geldi"
İstanbul Şekerci Pastacı Helvacı Tatlıcı Esnaf Odası Genel Sekreteri Sefa Özkan, butik pastacılığın artık yalnızca pasta üreten küçük işletmelerden oluşan bir alan değil, üretimden tasarıma, ambalajdan teslimata kadar geniş bir ekonomik ekosistem haline geldiğini söyledi.
3 "Pasta yalnızca tüketilen bir ürün değil"
İşletme sayısındaki hareketlilik, ürün çeşitliliği, dijital sipariş hacmi ve özel gün ekonomisi birlikte değerlendirildiğinde İstanbul'da ciddi bir ticari büyüklük oluştuğunun açıkça görüldüğüne dikkat çeken Özkan, bugün butik pastacılığın doğum günü, düğün, nişan, kurumsal etkinlik, davet ve organizasyon sektörlerinin ayrılmaz bir parçası haline geldiğini, artık pastanın yalnızca tüketilen bir ürün değil, aynı zamanda bir tasarım ve deneyim ürünü olduğunu anlattı.
4 "İstanbul'da butik pastacılık yeni bir sektör haline geldi"
Özkan, ayrıca şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul’da butik pastacılık, mutfak üretiminden yaratıcı ekonomiye dönüşen yeni nesil bir sektör haline geldi. Son dönemde sektöre yönelik girişimcilik ilgisinin belirgin şekilde arttığını görüyoruz.
Elimizdeki verilere göre yalnızca yılın başından itibaren İstanbul'da pastacılık alanında yaklaşık 134 iş yeri açılırken 65 iş yeri kapandı. Bu tablo sektörde önemli bir hareketlilik olduğunu gösteriyor. Açılan işletme sayısının kapanan işletme sayısından fazla olması, sektöre olan güvenin ve tüketici talebinin devam ettiğini ortaya koyuyor."
5 "Yaratıcılık ve ticareti bir araya getiriyor"
Butik pastacılığın en önemli avantajının yaratıcılık ile ticareti bir araya getirmesi olduğunu belirten Özkan, "Girişimciler yalnızca bir ürün satmıyor; kişiye özel bir hikaye, tasarım ve deneyim sunuyor.
Sosyal medya sayesinde küçük bir işletme veya sınırlı üretim kapasitesine sahip bir girişimci bile çok geniş bir müşteri kitlesine ulaşabiliyor. Ürünlerin görsel yönünün güçlü olması, sektörün dijital ortamda daha kolay tanıtılmasını sağlıyor." dedi.
6 "Tüketiciler artık özgün ürünler tercih ediyor"
Özkan, tüketicilerin artık standart ürünlerden çok, kendileri için hazırlanmış özgün ürünleri tercih ettiğini, bunun da butik işletmelere, büyük işletmelerle farklı bir alanda rekabet etme fırsatı verdiğini ifade etti.
7 "Kadın girişimcilerin sektördeki görünürlüğünü ve etkinliğini ciddi şekilde artırdı"
Kadın girişimcilerin sektördeki görünürlüğünün ve etkinliğinin ciddi şekilde arttığını dile getiren Özkan, "Evde üretimle başlayan birçok girişim, zaman içerisinde atölyeye ve ardından ruhsatlı işletmeye dönüşüyor.
Kadın girişimciler özellikle tasarım pasta, butik kurabiye, çikolata, özel gün ürünleri ve organizasyon ikramlıklarında sektöre önemli bir dinamizm kazandırıyor. Ancak bizim temel yaklaşımımız, üretimin mutlaka kayıtlı, ruhsatlı ve hijyen şartlarına uygun işletmelerde yapılmasıdır. Kadın girişimcilerin desteklenmesi kadar, doğru şekilde sektöre kazandırılması da önemlidir." diye konuştu.
8 "Çok yönlü bir istihdam alanı oluşturuyor"
Özkan, butik pastacılığın çok yönlü bir istihdam alanı oluşturduğuna dikkati çekerek, "Sektörde yalnızca pastacı veya ustalar çalışmıyor. Pastacı, yardımcı personel, şef, çikolata ustası, ürün tasarımcısı, grafik tasarımcı, sosyal medya yöneticisi, fotoğrafçı, paketleme personeli, kurye ve teslimat çalışanı gibi birçok farklı meslek grubu bu ekosistemde yer alıyor.
Bir butik pastane büyüdükçe yalnızca üretim personeli değil, satış, pazarlama, lojistik ve tasarım alanlarında da yeni istihdam oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.
9 "İstanbul, Türkiye'nin en büyük pastacılık pazarı"
İstanbul'un nüfus yoğunluğu, turizm potansiyeli, organizasyon sektörü ve tüketici çeşitliliği sayesinde Türkiye'nin en büyük pastacılık pazarı olduğunu ifade eden Özkan, üretim kapasitesi, işletme sayısı, nitelikli usta varlığı ve yenilikçi ürün çeşitliliği bakımından İstanbul'un butik pastacılığın en önemli üretim ve tüketim merkezi olarak değerlendirilebileceğini söyledi.