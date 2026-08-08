Turizmcilerin yüzünü güldüren hareketlilik: Festival bölgeye canlılık getirdi

Organizasyonların Kapadokya'nın tanıtımı açısından çok değerli olduğunu vurgulayan Ölmez, şöyle konuştu:

"Festival, bölgede çok ciddi yoğunluk oluşturuyor, özellikle konserler esnasında yoğunluk var. Her türlü işletmeye de büyük destek sağlıyor. Konsere gelip gece dönmek istemeyen ve konaklamak isteyen birçok misafirimiz oldu.

Yeme içme sektörüne pozitif destek sağladı. Özellikle de iç pazarda Kapadokya'nın tanıtımına büyük katkı sağlıyor. Kapadokya balon konusunda dünya markası, 'balonun başkenti' diye biliniyor. Birçok ülkede gerçekleştirilen festivallerle kıyaslanacak olursak buradaki festival çok ciddi ses getirdi. Dünya genelinde birçok firma da Kapadokya'daki balon festivaline katılmak istiyor."