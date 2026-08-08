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  • Turizmcilerin yüzünü güldüren hareketlilik: Festival bölgeye canlılık getirdi

Turizmcilerin yüzünü güldüren hareketlilik: Festival bölgeye canlılık getirdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 12. durağı, Kapadokya'da turizm faaliyetlerine canlılık getirdi.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Turizmcilerin yüzünü güldüren hareketlilik: Festival bölgeye canlılık getirdi

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, bu yıl belirlenen program kapsamında Türkiye'nin 26 farklı şehrinde gerçekleştiriliyor.

1 Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor

Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor

Nevşehir'de 1-9 Ağustos'ta gerçekleştirilen festivalin 12. ayağında, konserlerden sergilere, söyleşilerden atölyelere, lezzet noktalarından çocuk etkinliklerine uzanan programlar, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

2 Uluslararası Kapadokya Sıcak Hava Balon Festivali binlerce kişiyi bölgeye çekti

Uluslararası Kapadokya Sıcak Hava Balon Festivali binlerce kişiyi bölgeye çekti

Festival kapsamında düzenlenen, Türkiye'nin yanı sıra ABD, Fransa, İngiltere, Belçika, Hollanda, Brezilya, Slovakya, Avusturya ve Polonya'dan özel figürlü balonların katıldığı Uluslararası Kapadokya Sıcak Hava Balon Festivali de binlerce turisti bölgeye çekti.

3 "Festival sürecinde yoğunluk arttı"

"Festival sürecinde yoğunluk arttı"

Kapadokya Otelciler ve Turistik İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Teyfik Ölmez, festival sürecinde ziyaretçi yoğunluğunun arttığını söyledi.

4 "Kapadokya'ya çok büyük katkıları oldu"

"Kapadokya'ya çok büyük katkıları oldu"

Bölgedeki konaklama tesisleri ile yeme içme hizmeti sunulan alanlarda yoğunluk görüldüğünü belirten Ölmez, "Festival, turizm sezonunda ciddi bir hareketlilik sağladı. Özellikle otellerden aldığımız verilere bakarsak, örneğin 1-2 Ağustos'ta kapı müşterileri (randevu veya ön kayıt yaptırmadan doğrudan kapıdan içeri girerek hizmet talep eden müşteri) ve son dakika rezervasyonlarında ciddi artışlar oldu. Kapadokya'ya çok büyük katkıları oldu ve katkıları devam etmekte." dedi.

5 "Bölge esnafına da katkı sundu"

"Bölge esnafına da katkı sundu"

Ölmez, etkinliklerin farklı yaş gruplarına hitap etmesinden dolayı gün içerisinde görülen ziyaretçi yoğunluğunun bölge esnafına önemli katkı sunduğunu ifade etti.

6 "Kapadokya'nın tanıtımı açısından çok değerli"

"Kapadokya'nın tanıtımı açısından çok değerli"

Organizasyonların Kapadokya'nın tanıtımı açısından çok değerli olduğunu vurgulayan Ölmez, şöyle konuştu:

"Festival, bölgede çok ciddi yoğunluk oluşturuyor, özellikle konserler esnasında yoğunluk var. Her türlü işletmeye de büyük destek sağlıyor. Konsere gelip gece dönmek istemeyen ve konaklamak isteyen birçok misafirimiz oldu. 

Yeme içme sektörüne pozitif destek sağladı. Özellikle de iç pazarda Kapadokya'nın tanıtımına büyük katkı sağlıyor. Kapadokya balon konusunda dünya markası, 'balonun başkenti' diye biliniyor. Birçok ülkede gerçekleştirilen festivallerle kıyaslanacak olursak buradaki festival çok ciddi ses getirdi. Dünya genelinde birçok firma da Kapadokya'daki balon festivaline katılmak istiyor."

7 "Otelimizde yüzde 70 doluluk oldu"

"Otelimizde yüzde 70 doluluk oldu"

Konaklama tesisi işleten Mustafa Öztürk de festivalin ilk gününden itibaren tesislerindeki misafir sayısında artış yaşandığını belirterek, "Kültür Yolu Festivali Kapadokya'ya güzel katkı sağladı. Avanos, Ürgüp, Göreme gibi yerlerde etkinlikler oluyor. 

Otelimizde yüzde 70 doluluk oldu. Festivale gelenler Kapadokya'yı da gezmek istedikleri için bölgemizi tercih ediyor." diye konuştu.

8 Tur aktivitelerine de katılıyorlar

Tur aktivitelerine de katılıyorlar

Acente işletmecisi Mehmet Uçman ise Türkiye'nin farklı yerlerinden kente gelenlerin festival etkinliklerinin dışındaki vakitlerde tur aktivitelerine katıldığını, bu durumun da bölgedeki turizm hareketliliğini artırdığını söyledi.

9 Festival diğer illerde de devam edecek

Festival diğer illerde de devam edecek

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri Nevşehir'in ardından sırasıyla Malatya, Erzurum, Ordu, Çanakkale, Kayseri, Kahramanmaraş, Ankara, İstanbul, Gaziantep, Diyarbakır, Mardin, İzmir, Antalya ve Adana'da gerçekleştirilecek.
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