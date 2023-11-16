Agrotech halka arz gelirini yatırımlarda kullanacak

Alnus Yatırım liderliğinde toplam 39 aracı kuruluştan oluşan konsorsiyum aracılığıyla dün başlayan talep toplama süreci, pay başına 5,21 TL sabit fiyatla yarına kadar devam edecek.

Toplam 300 milyon TL nominal değerli payların halka arzının büyüklüğünün 1 milyar 563 milyon TL olması planlanıyor.

Halka arz süreci ile ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Agrotech Yönetim Kurulu Başkanı Hümeyra Keskin, şirket olarak tarım ve teknoloji alanlarında faaliyet gösterdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 3 milyon metrekare bahçelerimizde elma, armut, kiraz ve ceviz üretmekteyiz. 200 bin metrekare kapalı seralarımız var. Burhaniye seramızda topraksız tarım yöntemiyle domates yetiştirmekteyiz. Antalya'da da muz seramız var. Yazılım anlamında e-Devlet'e benzer sistemler kuruyoruz. Sağlık ve güvenlik alanlarında yazılımlar yapıyoruz. Şimdi amacımız bu yüksek teknolojileri tarımda kullanmak."

"Gelirleri mevcut yerlerimizi yenilemek, geliştirmek ve yeni yatırımlar için kullanacağız"

Agrotech Yönetim Kurulu Başkanı Keskin, halka arza girme nedenlerine ilişkin bilgi verdi.

Halka arzdan elde edecekleri gelirin tamamını mevcut yerleri yenilemek, geliştirmek ve yeni yatırımlar yapmak için kullanacaklarını aktaran Keskin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Agrotech tamamen yerli ve milli bir şirket. Tarım dünyada ve ülkemizde hiç olmadığı kadar önemli bir yere sahip. Ben tarımı milli güvenlik meselesi olarak görüyorum. Bunu Rusya-Ukrayna savaşında da gördük zaten. O yüzden bütün vatandaşlarımızı bize ortak olmaya davet ediyorum. Ben bu topraklarda doğdum bu topraklara yatırım yapmaya devam edeceğim."