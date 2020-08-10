1.985 dolar direncini kırdıktan sonra yukarı hareketi belirgin şekilde güç kazanan altının ons fiyatı, 2.060 dolar seviyesine geldi.

Altının yılın başından bu yana değer kazanımı yüzde 35’e yaklaştı. Analistler, koronavirüs endişe kaynağı olarak kalmaya devam ettikçe değerli metallerin iyimserliğini koruyacağını düşünüyor.

Her ne kadar hızlı yükseliş kâr satışlarına kapı açsa da uzun vadede yükseliş eğiliminin devamı bekleniyor. ABD tahvil faizlerinin aşağı yönlü eğilim sergilemesi ve ABD’de teşvik paketi konusunda belirsizliklerin devam etmesi şimdilik satış yönünde hareket oluşmasını engelliyor.

Öte yandan gram altın da 485 TL ile rekor seviyeye çıktı. Teknik açıdan altının ons fiyatında 2.060 doların direnç konumuna gelebileceğini ifade eden analistler, gram altında ise 450-470 TL bandının izleneceğini kaydetti.