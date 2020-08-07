Uzun süredir rekor tazelemeye devam eden altının ons fiyatı, 2.000 dolar olan psikolojik direncini geçti. Dolar endeksinde gözlenen gerilemeyle birlikte ABD ile Avrupa Birliği’nden ek teşvik paketlerine dair beklentiler ve devam eden salgın endişeleri, ons fiyatını yükseltmeye devam ediyor. Son dört ayın en düşük seviyesine gerileyen dolar endeksi altını yukarı taşırken ikinci dalga koronavirüs endişelerinden de destek buluyor. Peki bu seviyelere nasıl gelindi ve önümüzdeki süreçte altın için ne bekleniyor?

Gözde Yeniova/gyeniova@ekonomist.com.tr

Portföyde yüzde 20 ‘altın’ tavsiyesi *

Gedik Yatırım Ekonomisti Serkan Gönençler, gram altın fiyatlarındaki yükselişin bir diğer ayağının da TL’deki değer kaybı eğiliminden kaynaklandığını söylüyor. Bu açıdan, Serkan Gönençler’e göre yurtiçinde enflasyon ve cari açığa ilişkin gelişmeler ve TCMB’nin para politikası duruşu da, gram altın fiyatları üzerinde etkili olabilir. Gönençler, ‘’Yatırımcıların portföylerinde altına yüzde 20 civarında yer vermeye devam etmesini tavsiye ediyoruz’’ diyor.

Gram altında beklentinin yükseliş eğilimini korunması olduğunu söyleyen Integral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Seda Yalçınkaya Özer, ‘’Ancak ons altında bir doygunluk olursa gözümüzü Dolar/TL’ye çevireceğiz. Kurun 7 seviyesinin üzerinde yerleşmesi halinde gram altının yükselişine kurda yukarı yönde etki yapacaktır’’diyor.

Özer, ons altında ya da Dolar/TL’de oluşabilecek aşağı yönlü bir düzeltmenin gram altın için alım fırsatı verebileceğini düşünüyor.

Altının küresel piyasalarda artış isteğine devam edeceğini kaydeden Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan da ekonomik kriz etkisi, düşük faizler ve parasal genişleme etkisi ile altının trend içinde destekleneceğini söylüyor. Erkan’a göre, Amerikan bono faizlerinin diplerde kalması ve altın/gümüş gibi değerli metallerin yükselmesi, piyasa hala hisse pozitif kalsa da belli miktar riskin de fiyatlamalara konu olduğunu gösteriyor.

5 aracı kurumdan yatırım önerisi *

Ata Portföy: Altın için yatırımcı portföylerinde yüzde 20 oranı makul. Daha mantıklısı içinde hisse, altın, faiz birlikte bulunduran dengeli değişken fonlardır. Enflasyonun altında getiren mevduata iyi bir alternatif olarak bu fonları ön plana çıkartıyoruz.

GCM Yatırım: Covid-19 sürecinin sona ermesi ve eskiye dönme sürecinin uzun bir görünüm alması, altın ve gümüşün popüler yatırım olarak gündemde kalmasını sağlayabilir. Bu sebeple de yüzde 35 altın önerimizi sürdürüyoruz.

Tera Yatırım: Altında trend güçlü görünüyor, risk ve getiri tercihlerine göre yatırımcı trende katılmayı seçebilir. Ya da düşük seviyelerde düzeltme de bekleyebilir. Yine de 2.000 dolar psikolojik bandına yakın seviyelerde biraz sabırlı ve dikkatli olunmalı.

Integral Yatırım: Yatırımcı portföyünde yüzde 30 ila yüzde 40 kadar altın bulundurabilir. Mevduat faiz getirisi oldukça düşük. Portföyünde altın bulunduran ve aceleci olmayan yatırımcı beklemeye devam edebilir. Ancak oluşabilecek aşağı yönlü düzeltmelere de hazırlıklı olmasında fayda var.

Yatırım Finansman: Sürekli olarak yüksek oranda riskli varlık bulundurmayı tercih etmeyen yatırımcılar portföylerinde yüzde 15-25 aralığında altın taşıyabilir. Altın, aynı zamanda birikimlerin alım gücünü ve uzun vadeli değerini de koruma amaçlı tercih edilen bir yatırım seçeneği olduğundan portföylerde devamlı olarak bir miktar bulundurulabilir.