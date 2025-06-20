Anadolu Efes'ten Rusya açıklaması: Satın alma başvurusu reddedildi

Anadolu Efes ile AB InBev arasında, Efes Breweres Internatonal'ın AB InBev'n AB InBev Efes B.V.'deki kontrol gücü olmayan paylarını satın almasına yönelik başvuru Rus düzenleyici otoriteler tarafından reddedildi.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

23 Ekim 2024 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimiz ile Anheuser Busch InBev SA/NV ("AB InBev") arasında, Efes Breweries International B.V. ("EBI")'nin AB InBev'in AB InBev Efes B.V.'deki kontrol gücü olmayan paylarını satın almasına yönelik yeni koşullar üzerinde mutabakata varıldığı ve işlemin, ilgili otoritelerden alınacak onaylara bağlı olarak tamamlanacağı kamuoyuna duyurulmuştu.

Bu doğrultuda, Rus düzenleyici otoriteler tarafından yapılan bildirim kapsamında, söz konusu başvuru, dönem içerisindeki gelişmeler de göz önünde bulundurulduğunda, beklendiği üzere reddedilmiştir. Bu kapsamda AB InBev ile ileriye dönük adımlar gözden geçirilmektedir.

30 Aralık 2024 tarihli özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere, Rusya operasyonlarının geçici yönetime devredilmesini takiben, ilgili varlıklar 2025 yılı birinci çeyrek finansal tablolarımızda "Finansal Yatırımlar" kalemi altında sınıflandırılmıştır.