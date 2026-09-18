Kırtasiye ürünleri pazarı 100 milyar TL’yi aşacak

Yüksek enflasyon nedeni ile temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorlanan milyonlarca aile için her eylül ayı aynı zamanda yeni masrafların da başlangıcı demek. Zira okulların açılmasına birkaç hafta kala, milyonlarca velinin aklında kırtasiye harcamaları var.

Ekonomist’in 30 Ağustos - 12 Eylül 2026 tarihli sayısından

Türkiye kırtasiye sektörünün 2025 yılında pazar büyüklüğü, 80 milyar TL olarak gerçekleşti. 2026 yılında ise sektörün 100 milyar TL’nin üzerinde bir hacme ulaşması bekleniyor. Sektör, 2025- 2026 öğretim döneminde de ciro bazlı büyümesini sürdürdü. Ancak burada önemli bir ayrım yapmak gerekiyor. Cirodaki artışın önemli bir bölümü maliyet artışlarının ve buna bağlı raf fiyatı güncellemelerinin etkisinden kaynaklanıyor. Bu nedenle ciro artışını doğrudan adet bazında büyüme olarak okumamak gerekiyor.

Sektör olarak tüketiciyi korumak adına mümkün olduğunca kâr marjlarını sınırlı tutmaya çalıştıklarını belirten Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Yönetim Kurulu Başkanı Taha Keresteci, “Bu yıl temel okul ihtiyaçlarından oluşan bir çantanın ortalama maliyeti yaklaşık 2 bin 500 TL seviyesinde. Geçen yılki yaklaşık bin 980 TL’lik maliyetle karşılaştırıldığında yüzde 25 civarında bir artış söz konusu. Bu artışın ürün grubuna, markaya ve tercih edilen kalite seviyesine göre değişebildiğini de özellikle belirtmek gerekir” diyor.

Güvenli ürün oranı

Türkiye genelinde yaklaşık 8 bin kırtasiye noktası bulunuyor. Bunun yanında üretici, ithalatçı, toptancı ve perakendecilerden oluşan oldukça geniş bir ekosistem, söz konusu. Sektör, çok oyunculu ve dinamik bir yapıya sahip. Özellikle yazım gereçlerinin bazı segmentleri, defter, ajanda, dosyalama ürünleri, matbaa tabanlı ürünler ve okul-ofis aksesuarlarında güçlü bir yerli üretim altyapısı var. Dolayısıyla Türkiye bu alanda yalnızca tüketen değil, aynı zamanda üreten ve ihracat yapan önemli bir ülke konumunda. Tüketicide belirgin bir şekilde planlı ve seçici alışveriş davranışı gözlemlediklerini söyleyen Keresteci, “Fiyat kadar fiyat-performans dengesi ve ürün güvenliği de kararları etkiliyor. Online alışverişin payı ve görünürlüğü artıyor ancak kırtasiyede fiziksel mağazaların önemini koruduğunu görüyoruz. Çünkü özellikle çocuk ürünlerinde tüketici ürünü görerek, dokunarak ve deneyerek almak istiyor” diye konuşuyor.

Taha Keresteci / Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Yönetim Kurulu Başkanı

Çocukların doğrudan temas ettiği kırtasiye ürünlerinde güvenlik ve kalite kriterlerinin önemine vurgu yapan Keresteci, fiyatı piyasanın çok altında olan, üreticisi veya ithalatçısı belli olmayan ürünlerin avantaj gibi görünse de güvenlik açısından risk oluşturabildiğine dikkat çekerek, “Son dönemde yapılan denetimlerle güvenli ürün oranının yüzde 99’un üzerine çıkmış olması önemli bir başarı. Ancak bizim hedefimiz bu oranı yüzde 100’e yaklaştırmak ve güvensiz ürünlere sıfır tolerans göstermek” diye ekliyor.

Jiang Jin / Tecno Türkiye Genel Müdürü

Fiyatlar yüzde 25 arttı

Bu yıl artan yarı iletken maliyetleri, döviz kuru dalgalanmaları, yükselen lojistik ve ithalat giderleri nedeniyle Türkiye’de tüketici elektroniği fiyatları genel olarak yükseldi. Öğrencilerin en çok talep gösterdiği akıllı telefon ve tablet pazarlarında fiyatlar yıllık bazda yaklaşık yüzde 25 arttığını ve bu artışın süreceğinin öngörüldüğünü söyleyen Tecno Türkiye Genel Müdürü Jiang Jin, “Bu durum, eğitim için cihaz alacak öğrencileri ve aileleri ciddi bir maliyet baskısıyla karşı karşıya bırakıyor. Böyle bir dönemde esnek taksitli ödeme planları, tüketicilerin kararını etkileyen en kritik unsur haline geliyor. Taksit imkanları, kısıtlı bütçeye sahip ailelerin tek seferde yüksek harcama yapma yükünü hafifleterek kaliteli akıllı cihazlara erişimini kolaylaştırıyor ve bütçe dostu bir çözüm sunuyor” diye anlatıyor. Öğrencilerin çok yönlü kullanım imkanı sunan tabletlere olan ilgisinin her geçen gün arttığını belirten Jin, aynı zamanda günlük hayatı kolaylaştıran pratik yapay zeka özellikleriyle donatılmış cihazlara yönelik taleplerde de belirgin bir yükseliş gözlemlediklerini ifade ediyor.

Feray Karaman / Casper Pazarlama ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

İki kategori öne çıkıyor

Uzun vadeli tedarikçi ilişkileri ve yerli üretim güçleri sayesinde maliyet baskısını kullanıcıya olabildiğince az yansıtmaya çalıştıklarını belirten Casper Pazarlama ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feray Karaman da ailelerin artık öğrenciye ikinci bir cihaz almayı tercih etmediğini, tek çok yönlü cihazların tercih edildiğini söylüyor. Bu tercih, üretken tabletler ve iş istasyonu gücüne sahip hafif dizüstü kategorileri öne çıkarıyor. Yapay zeka destekli notebook modellerine yönelik talebin geçen yılın aynı dönemine kıyasla iki katına çıktığının altını çizen Karaman, “Bu yıl ürün gamımızın yaklaşık dörtte biri yapay zeka destekli. Yıl sonuna kadar bu oranı yüzde 50’nin üzerine çıkarmayı planlıyoruz. Öğrenciye özel modellerimizde de NPU destekli işlemcileri artırıyoruz” diyor. Önümüzdeki eğitim döneminde; üretken tabletlerin ve büyük ekranlı, ince dizüstü bilgisayarların öne çıkacağına da değinen Karaman, şöyle devam ediyor: “Okula dönüş dönemi yıllık satışlarımızın yaklaşık yüzde 15’ini oluşturuyor. Okula dönüşle başlayıp yıl sonuna kadar süren dönem, satışlarımızın en yoğunlaştığı zaman dilimi. 2026’nın tamamında sektörün küçülme beklentisine rağmen yüzde 50 büyüme hedefimizi koruyoruz. İlk altı ay bu hedefe paralel ilerledi.”

Giyilebilir teknolojilere ilgi

Öğrencilerin yapay zekaya ilgisinin belirgin biçimde arttığını gözlemlediklerini söyleyen HONOR Türkiye Pazarlama Direktörü Jayden Zheng ise, AI destekli cihazların önümüzdeki dönemde öğrencilerin çalışma alışkanlıklarının daha doğal bir parçası olacağını düşünüyor. Okul alışverişinde tabletlerin yanı sıra giyilebilir teknolojilerin de öne çıkacağını söyleyen Zheng, “Giyilebilir teknolojiler artık yalnızca iletişim değil; konum takibi, güvenli bölge bildirimi ve ders modu gibi özelliklerle ailelerin günlük yaşamında daha işlevsel bir yere sahip. Özellikle akıllı çocuk saatleri bu anlamda ilgi görüyor. Bu alanlarda belirgin bir hareketlilik bekliyoruz” diye konuşuyor.

Emre Hantaloğlu / Lenovo Türkiye Genel Müdürü

Daha güçlü bir ivme var

Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu ise geçen yıla kıyasla bu yıl okula dönüş döneminde daha güçlü bir ivme gözlemlediklerini söylüyor. Okula dönüş döneminin bilgisayar satışları için sadece bir kampanya dönemi değil, aynı zamanda sektörün yıllık büyümesini ve cirosunu önemli ölçüde etkileyen stratejik bir zaman dilimi olduğunu söyleyen Hantaloğlu, “Okula dönüş dönemi, bizim için yılın en kritik dönemlerinden biri. Özellikle dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve ilgili aksesuarlar için yıllık satışların yaklaşık yüzde 20 ila yüzde 30’unu oluşturabiliyor. Bu oran, piyasa koşullarına ve tüketici harcamalarına bağlı olarak dalgalanma gösterse de dönemin stratejik önemini açıkça ortaya koyuyor. Özellikle öğrenciler, öğretmenler ve aileler için sunduğumuz geniş ürün portföyü sayesinde bu katkı, her yıl istikrarlı bir şekilde artıyor” diye anlatıyor.

Çağrı Menteş / ikas Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür

Alışverişe erken başlandı

Yeni eğitim - öğretim yılı öncesinde e-ticarette okula dönüş hareketliliği belirginleşmeye başladı. 20 binden fazla işletmeye e-ticaret altyapısı sağlayan ikas’ın verilerine göre bu yıl alışveriş takvimi önceki yıllara kıyasla öne kayarken, ağustos ayının ilk haftası itibarıyla hareketlilik artıyor. Veliler, olası fiyat değişimlerinden etkilenmemek ve ürün çeşitliliğinden yararlanmak amacıyla okul ihtiyaçlarını daha erken karşılamaya yöneldiğini belirten ikas Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Çağrı Menteş, “Bu yıl veliler eylül ayını beklemek yerine ihtiyaçlarını daha erken dönemde karşılamaya başladı. Fiyat, ürün çeşitliliği ve stok gibi unsurlar alışveriş kararlarında etkili olurken, tüketicinin harcamasını daha kontrollü yönetmeye ve ihtiyaçlarını önceliklendirmeye çalıştığını görüyoruz” diyor.

Eren Ünlü / N11 Satıştan Sorumlu GMY

Verilerin listesi hazır

Eğitimde dijitalleşme artık bir seçenek değil, temel bir ihtiyaç haline gelmiş durumda. Bu da ister istemez öğrencilerin teknoloji sepetini genişletiyor ve bütçeleri yukarı çekiyor. n11’in kısa süre önce gerçekleştirdiği ‘Okula dönüş araştırması’nda da bunu açık şekilde gördüklerini dile getiren n11 Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Eren Ünlü, “Velilerimizin yüzde 78’i bu dönem için 5 bin TL ve üzeri bir bütçe ayırırken, yüzde 45 gibi ciddi bir kesimin bütçesi 10 bin TL’nin üzerine çıkıyor. Bilgisayarlar, tabletler ve akıllı aksesuarlar bu bütçede en büyük payı alıyor. Aileler, kampanya takipleri, indirimler ve taksit imkanlarıyla bu teknoloji bütçesini en verimli şekilde dengelemeye çalışıyorlar” diye anlatıyor.

Yapay zeka etkisi

n11 farklı yaş grubunda çocuğu olan ebeveynlerin katılımıyla ‘Okula dönüş alışveriş anketi’ de gerçekleştirdi. Ankete katılan lise velilerinin oranı yüzde 37 civarında. Özellikle bu yaş grubundaki gençlerin yapay zeka entegrasyonu olan cihazlara ilgisinin çok yüksek olduğunu gözlemlediklerini belirten Ünlü, şunları anlatıyor: “Velilerin de yüzde 66 gibi yüksek bir oranla satın aldıkları ürünün kalitesine ve teknolojik yeterliliğine önem veriyor.

Murat Şentürk / Avansas Ticaret Direktörü

Ailelerin yüzde 89’u alışverişe elinde hazır bir listeyle çıkıyor. Karşımızda çok bilinçli bir tüketici var. Önümüzdeki dönemde büyümenin iki ana kolda hızlanacak. İlk sırada, hibrit eğitimin ve dijital ödevlerin vazgeçilmezi olan dizüstü bilgisayarlar ile tabletler var. İkinci tarafta ise öğrencilerin çalışma verimliliğini doğrudan artıran tamamlayıcı teknolojiler geliyor. Gürültü engelleyici kulaklıklar, ders takibini kolaylaştıran akıllı saatler ve taşınabilir şarj cihazları gibi kategorilerde bu sezon çok daha güçlü bir hacim ve büyüme bekliyoruz.” Avansas Ticaret Direktörü Murat Şentürk ise bu yıl temel kırtasiye ürünlerinde güçlü bir sezon beklediklerini söylüyor. Sektörde belirgin bir talep daralması öngörmediklerinden de bahseden Şentürk, “Tüketicinin çanta, kalemlik, matara gibi daha uzun süre kullanılabilen bazı ürünlerde mevcut ürününü daha uzun süre kullanmayı tercih ettiğini, yeni alımın zorunlu olduğu durumlarda ise fiyat - performans açısından daha ekonomik alternatiflere yöneldiğini görüyoruz. Büyümenin ağırlıklı olarak bu temel ihtiyaç gruplarından gelmesini bekliyoruz” diyor.

‘Okula Dönüş’ döneminin dinamikleri neler?

Kırtasiye sektörünün 2026’da 100 milyar TL’nin üzerinde hacme ulaşması bekleniyor.

Temel okul ihtiyaçlarından oluşan bir çantanın ortalama maliyeti 2 bin 500 TL’ye yükseldi.

Fiyat değişimleri ve stok endişesi nedeniyle okul ihtiyaçları için alışveriş takvimi öne çekildi.

Velilerin yüzde 78’i okul alışverişi için 5 bin TL ve üzeri bütçe ayırırken, yüzde 45’inin bütçesi 10 bin TL’yi aşıyor.

Tablet ve dizüstü bilgisayarların yanı sıra gürültü engelleyici kulaklık, akıllı saat ve taşınabilir şarj cihazı gibi tamamlayıcı teknolojilere talep artıyor.

Yapay zeka destekli notebook modellerine yönelik talebin geçen yıla göre iki katına çıktığı belirtiliyor.

Denetimlerin etkisiyle güvenli kırtasiye ürünlerinin oranı yüzde 99’un üzerine çıkarken, sektörde hedef bu oranı yüzde 100’e yaklaştırmak.

Velilerin yüzde 89’u okul alışverişine hazır bir ihtiyaç listesiyle çıkıyor. Fiyat, kalite, ürün güvenliği ve fiyat-performans dengesi satın alma kararlarında belirleyici oluyor.

Grigory Nizovsky / Acer Emel Başkan Yardımcısı

“Maliyet artışı henüz fiyatlara yansımıyor”

“Ortalama bir Core 5 tabanlı cihazı ele alırsak, geçen yıl eylül ayından bugüne kadar fabrika maliyeti yaklaşık yüzde 50 arttı. Yüzde 50’lik maliyet artışının tamamı şu anda perakende fiyatına yansımıyor. Perakende fiyatlarının geçen yılki okula dönüş dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 30 arttığını söyleyebiliriz. Ve önümüzdeki birkaç ay içinde artmaya devam edecek. Okul başlangıcı dönemi daha çok oyun ve oyun benzeri cihazlar için uygun bir dönemken, yıl sonuna doğru talep, giriş seviyesi ve ultra ince cihazlar arasında bölünüyor. Acer hem oyun hem de standart dizüstü bilgisayarlarda orta segmentte yer alıyor. Türkiye’de, her ikisinin kombinasyonu ortalama 40 ila 45 bin TL arasında bir fiyatla sunuyoruz. Yıl boyunca dizüstü bilgisayar satışlarını adet olarak ele alırsak, ağustos-eylül ayları normalde yıllık miktarın yüzde 30’una kadarını temsil ediyor.”

Mustafa Cem Öncel / İlki İlaç Yönetim Kurulu Üyesi

“Satın almada uzman tavsiyesi etkili”

“Okula dönüş dönemi, ailelerin günlük rutinlerini yeniden düzenlediği ve çocuklarının beslenme alışkanlıklarını daha yakından değerlendirdiği bir dönem. Bu nedenle tüketici sağlığı ürünlerinde de ihtiyaç odaklı ve daha bilinçli bir tercih davranışı görüyoruz. Özellikle çocuklara yönelik ürünlerde güvenilirlik, içerik, kullanım kolaylığı ve uzman önerisi satın alma kararında önem taşıyor. Bu dönemde ailelerin çocuklarının günlük beslenmesini desteklemeye yönelik ürünlere ilgisinin arttığını gözlemliyoruz. Bu dönemde özellikle D vitamini, B12, demir ve omega-3 içeren ürünler öne çıkıyor.