ASELSAN'dan 70,6 milyon euroluk sözleşme
ASELSAN'dan bugün (20 Haziran) KAP'a imzalanan yeni iş sözleşmesi duyuruldu. ASELSAN ile Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) arasında hızlı trenlerde kullanılacak alt sistemlerin tedariki kapsamında toplam tutarı 70 milyon 626 bin avro olan sözleşme imzalandı.
20 Haziran 2025 | 11:57
Son Güncellenme: 20 Haziran 2025 | 12:14
ASELSAN'dan yapılan açıklama şöyle: ASELSAN ile Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş. (TÜRASAŞ) arasında hızlı trenlerde kullanılacak alt sistemlerin tedariki kapsamında toplam tutarı 70.626.000,- Avro olan sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında teslimatlar 2025-2028 yılları arasında gerçekleştirilecektir.