ASELSAN'dan yapılan açıklama şöyle: ASELSAN ile Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş. (TÜRASAŞ) arasında hızlı trenlerde kullanılacak alt sistemlerin tedariki kapsamında toplam tutarı 70.626.000,- Avro olan sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında teslimatlar 2025-2028 yılları arasında gerçekleştirilecektir.