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ASELSAN'dan 70,6 milyon euroluk sözleşme

ASELSAN'dan bugün (20 Haziran) KAP'a imzalanan yeni iş sözleşmesi duyuruldu. ASELSAN ile Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) arasında hızlı trenlerde kullanılacak alt sistemlerin tedariki kapsamında toplam tutarı 70 milyon 626 bin avro olan sözleşme imzalandı.

20 Haziran 2025 | 11:57
Son Güncellenme: 20 Haziran 2025 | 12:14
ASELSAN'dan 70,6 milyon euroluk sözleşme

ASELSAN'dan yapılan açıklama şöyle: ASELSAN ile Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş. (TÜRASAŞ) arasında hızlı trenlerde kullanılacak alt sistemlerin tedariki kapsamında toplam tutarı 70.626.000,- Avro olan sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında teslimatlar 2025-2028 yılları arasında gerçekleştirilecektir.

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ASELSAN'dan 70,6 milyon euroluk sözleşme
19 Haziran borsada gün sonu rakamları
Anadolu Efes'ten Rusya açıklaması
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var (20 Haziran)
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket (19 Haziran)
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket var
Dün 3 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
Astor Enerji'de temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
Polisan Holding (POLHO) bedelsiz tarihi belli oldu
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Borsa İstanbul'dan 2 hissede emir paketi tedbiri (19 Haziran)
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