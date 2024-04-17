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Avrupakent (AVPGY) ne kadar, ne zaman temettü ödeyecek?

Borsa İstanbul'da halka arz edilen son şirketler arasında Avrupakent GYO da bulunuyordu. Avrupakent GYO bu hafta temettü ödemesi yapacak şirketlerden. İşte temettü miktarı ve temettü tarihi...

17 Nisan 2024 | 08:43
Avrupakent (AVPGY) ne kadar, ne zaman temettü ödeyecek?

Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVPGY) daha önce yaptığı açıklamada 2023 yılı kar payı dağıtımına ilişkin Genel Kurul kararını duyurmuştu. Avrupakent 3 taksit halinde hisse başına toplam 2,1000000 TL temettü ötemesi yapacak. İlk taksit için kar payı hak kullanım tarihi bugün (17 Nisan). Ödeme tarihi ise 19 Nisan 2024. KAP bildirimine göre 2. taksidin 7 Temmuz, 3. taksidin ise 14 Ekim'den itibaren ödenmesi bekleniyor ancak şirketin açıklamasına göre son 2 taksitteki tutar ve tarihler değişebilir.

Şirket 4 Nisan'da KAP'a yaptığı bildirimde şu bilgileri paylaşmıştı: Genel Kurulun 04.04.2024 tarihli toplantısında 2023 yılı temettü ödemesinin ilk taksidinin 17.04.2024 tarihinde 280.000.000 TL olarak ödenmesine, 2. ve 3. taksit tutar ve ödeme zamanlarının daha sonra belirlenerek kamuya duyurulmasına karar verilmiştir. Önemli: 2. ve 3. taksit temettü ödeme tutar ve tarihleri temsilen girilmiş olup, 2. ve 3. ödeme tutar ve tarihleri değişiklik arz edebilir. İlgili hususlar konuya ilişkin alınacak Yönetim Kurulu kararları akabinde güncellenecektir.
 

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