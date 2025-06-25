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Avrupakent GYO'dan varlık alımı duyurusu

Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. bugün KAP'a maddi duran varlık alımına ilişkin açıklama yaptı.

25 Haziran 2025 | 19:10
Avrupakent GYO'dan varlık alımı duyurusu

Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Yönetim Kurulumuzun 25.06.2025 tarihli toplantısında, Tema İstanbul Eğlence Parkı Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. mülkiyetinde bulunan ve İnvest Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin 25.06.2025 tarih ve 2025/1376, 2025/1377, 2025/1378, 2025/1381 sayılı Değerleme Raporları ile KDV hariç piyasa değerleri toplamı 1.230.560.000 TL olarak takdir edilen Tema İstanbul 2 projesinde yer alan İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Mahallesi, 1466 ada 7 parselde bulunan Ofis, İşyeri ve Arsası, 1467 ada 4 parselde bulunan Sosyal Tesis, Ofis, İş Yeri ve Arsası, 1467 ada 1 parselde bulunan 4 adet Bağımsız Bölüm ve 1467 ada 3 parselde bulunan 1 adet Bağımsız Bölümün Şirketimizin mevcut yatırım stratejisi kapsamında düzenli kira geliri elde etmek amacıyla toplu olarak yaklaşık %54,81 iskonto uygulanarak  556.059.000 TL+KDV bedel üzerinden satın alınmasına, bedelin 100.000.000 TL sinin peşin kalan tutarın ise 30.09.2025 tarihine kadar ödenmesine karar verilmiştir.

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Avrupakent GYO'dan varlık alımı duyurusu
2 şirketten bedelsiz kararı, 2 şirketten bedelsiz başvurusu
25 Haziran borsada gün sonu rakamları
Borsada yarın 1 bedelsiz, 1 temettü var (26 Haziran)
Yarın 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak: Yüzde 900
BIST-30’da yıl başından beri sadece 8 şirket yatırımcısına kazandırdı
Dün 1 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi (24 Haziran)
24 Haziran borsada gün sonu rakamları
Marmaris Altınyunus’tan Divan Talya Oteli açıklaması
Bugün 3 şirket yatırımcısına temettü dağıtacak
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GERİ
İLERİ
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