Avrupakent GYO'dan varlık alımı duyurusu

Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Yönetim Kurulumuzun 25.06.2025 tarihli toplantısında, Tema İstanbul Eğlence Parkı Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. mülkiyetinde bulunan ve İnvest Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin 25.06.2025 tarih ve 2025/1376, 2025/1377, 2025/1378, 2025/1381 sayılı Değerleme Raporları ile KDV hariç piyasa değerleri toplamı 1.230.560.000 TL olarak takdir edilen Tema İstanbul 2 projesinde yer alan İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Mahallesi, 1466 ada 7 parselde bulunan Ofis, İşyeri ve Arsası, 1467 ada 4 parselde bulunan Sosyal Tesis, Ofis, İş Yeri ve Arsası, 1467 ada 1 parselde bulunan 4 adet Bağımsız Bölüm ve 1467 ada 3 parselde bulunan 1 adet Bağımsız Bölümün Şirketimizin mevcut yatırım stratejisi kapsamında düzenli kira geliri elde etmek amacıyla toplu olarak yaklaşık %54,81 iskonto uygulanarak 556.059.000 TL+KDV bedel üzerinden satın alınmasına, bedelin 100.000.000 TL sinin peşin kalan tutarın ise 30.09.2025 tarihine kadar ödenmesine karar verilmiştir.