Bedelli başvurusu reddedilmişti, yeni kararını duyurdu

SPK, yüzde 200 bedelli sermaye artırımı için başvuru yapan Mega Polietilen’e (MEGAP) onay vermemişti. Şirket bugün revize kararını duyurdu. Şirket yüzde 200 oranındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunun reddedilmesi sonrası %100 oranında yeni bir bedelli sermaye artırımı kararı aldı.

Açıklama şöyle:

Şirketimizin 13.03.2025 tarih ve 2025/05 sayılı yönetim kurulu kararı ile başlatılan 275.000.000 TL olan çıkarılmış sermayemizin, tamamı nakden karşılanmak üzere 550.000.000 TL artırılarak, 825.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin sermaye artırım başvurumuzun, artırılan sermaye tutarının 275.000.000,- TL olarak güncellenerek, SPK'ya yeni başvuru yapılması amacıyla;



1. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 1.000.000.000-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 275.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak üzere 275.000.000 TL artırılarak, 550.000.000 TL'ye çıkarılmasına,

2. İş bu sermaye artırımında (A) grubu imtiyazlı pay sahiplerine (A) grubu imtiyazlı nama yazılı pay, (B) grubu pay sahiplerine (B) grubu hamiline pay verilmesine,

3. Artırılan 275.000.000 TL sermayeyi temsil eden beheri 1 TL nominal değerli payların, 19.147.231,54 adet A grubu nama yazılı, 255.852.768,46 adet B grubu hamiline yazılı olarak ihracına,

4. Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK ve MKK'nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına;

5. Mevcut ortakların %100 oranında yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kullanılmasında 1,00 TL nominal değerli bir payın satış fiyatının 1,00 TL olarak belirlenmesine,

6. Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,

7. Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 2 iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Birincil Piyasası'nda oluşacak fiyattan Borsa İstanbul A.Ş.'de satışa sunulmasına,

8. Yönetim kurulu başkanımız ve şirketimiz sermayesinde %16,05 oranında pay sahibi olan Sayın Eda ÖZHAN'ın, iş bu karar tarihi öncesinde şirkete nakit olarak ödediği ve şirketimiz faaliyetlerinin finansmanında kullanılan tutar nedeniyle oluşan alacağından, rüçhan hakkı kullanımından kaynaklanacak 44.147.231,37 TL tutarındaki sermaye koyma borcunun mahsup edilmesine,

9. Nakit sermaye artırımından elde edilecek fonun, yönetim kurulu karar ekinde verilen şekilde kullanılmasına,

10. Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmali için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılması hususunda yönetime yetki verilmesine,