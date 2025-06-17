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Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket

Borsa İstanbul'da dün (16 Haziran) 2 şirket KAP'a 'yeni iş ilişkisi' başlığı altında açıklamalarda bulundu. İşte o şirketler

16 Haziran 2025 | 23:29
Son Güncellenme: 17 Haziran 2025 | 00:15
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket

SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ (SMRTG)
Açıklama şöyle: Şirketimizin bağlı ortaklığı Smart Güneş Enerji Ekipmanları Pazarlama A.Ş. ile yurt içinde faaliyet gösteren kurumsal bir müşterisi arasında KDV hariç 3.531.000 ABD Doları tutarında Anahtar Teslim Güneş Enerji Santrali Kurulum Sözleşmesi imzalanmıştır.

BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BVSAN)
Açıklama şöyle: Şirketimiz, Avrupa'da üretim faaliyeti gösterecek yeni bir fabrika yatırımı için vinç üretimi ve teslimi konusunda toplam 1.020.000 Avro (KDV Hariç) tutarında bir sözleşme imzalamış olup, söz konusu vinçlerin üretim ve tesliminin Nisan 2026'da tamamlanması planlanmaktadır.
 

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