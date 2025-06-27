ARA
DOLAR
39,89
0,28%
DOLAR
EURO
46,77
0,50%
EURO
GRAM ALTIN
4200,15
-1,30%
GRAM ALTIN
BIST 100
9323,74
0,24%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Bedelsiz kararını duyurdu: Yüzde 150

Borsa İstanbul'da bugün 1 şirketten bedelsiz sermaye artırımı kararı geldi.

27 Haziran 2025 | 14:36
Bedelsiz kararını duyurdu: Yüzde 150

Margün Enerji Üretim  Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAGEN) bugün KAP'a yönetim kurulunun yüzde 150 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı kararını duyurdu. Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Yönetim Kurulumuzun 27.06.2025 tarihli toplantısında,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6 ncı maddesinin 6 ncı fıkrasında yer alan "Her tür iç kaynak ile kar payının sermayeye ilave edilmesi suretiyle ve birleşme, bölünme ve benzeri genel kurul kararı gerektiren işlemler neticesinde, her bir tavan kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere kayıtlı sermaye tavanı aşılabilir." hükmü kapsamında Şirketimizin 1.500.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanın bir defaya mahsus olmak üzere aşılmasına,

1. 1.180.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı Sermaye Düzetmesi Olumlu Farklarından karşılanmak suretiyle %150 oranında artırılarak 2.950.000.000 TL‘ye çıkarılmasına,

2. İhraç edilecek payların, Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye ve Hisselerin Nevi başlıklı 6.maddesine göre, mevcut 287.804.878,05 A Grubu Nama pay yazılı (TREMARN00019) paylara 431.707.317,07 A Grubu Nâma Pay (TREMARN00019), 892.195.121,95 B Grubu Hamiline yazılı (TREMARN00027) paylara, 1.338.292.682,93 TL B Grubu Hamiline (TREMARN00027) pay şeklinde ihraç edilmesine,

3. Bu karar kapsamında başta Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. olmak üzere, ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve bunun için gerekli tüm dokümanların hazırlanmasına,

0
  • ALTIN GRAM - TL 4200,15 -1,3%
  • ALTIN ONS 3275,5 -1,57%
  • BIST 100 9323,74 0,24%
  • DOLAR/JAPON YENI 144,6 0,137%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36486 0,05902%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 78,61 0,3799%
  • DOLAR/TURK LIRASI 39,8852 0,2833%
  • EURO/DOLAR 1,1713 0,085%
  • EURO/TURK LIRASI 46,7665 0,5035%
  • STERLIN/DOLAR 1,37281 0,01894%
Borsa Haberleri
Bedelsiz kararını duyurdu: Yüzde 150
Borsada dün geri alım yapan 8 şirket (26 Haziran)
Sasa Polyester'den teşvik tutarı açıklaması
Dün 4 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
Dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket (26 Haziran)
Borsa İstanbul'dan 5 hissede tedbir kararı
KAP'a bildirdi: Konkordato süreci sona erdi
26 Haziran borsada gün sonu rakamları
Doğan Holding'den Ditaş payı satışı
Koç Holding'ten Marmaris Altınyunus açıklaması
Bedelli sermaye artırımı kararını duyurdu: Yüzde 300
Doğuş Otomotiv'den yeni sözleşme duyurusu
2 şirketten bedelsiz kararı, 2 şirketten bedelsiz başvurusu
Borsada bugün 1 bedelsiz, 1 temettü var (26 Haziran)
SPK'dan 19 internet sitesi için erişim engeli kararı
GERİ
İLERİ
Bedelsiz kararını duyurdu: Yüzde 150
Borsada dün geri alım yapan 8 şirket (26 Haziran)
Sasa Polyester'den teşvik tutarı açıklaması
Dün 4 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
Dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket (26 Haziran)
Borsa İstanbul'dan 5 hissede tedbir kararı
KAP'a bildirdi: Konkordato süreci sona erdi
26 Haziran borsada gün sonu rakamları
Doğan Holding'den Ditaş payı satışı
Koç Holding'ten Marmaris Altınyunus açıklaması
Bedelli sermaye artırımı kararını duyurdu: Yüzde 300
Doğuş Otomotiv'den yeni sözleşme duyurusu
2 şirketten bedelsiz kararı, 2 şirketten bedelsiz başvurusu
Borsada bugün 1 bedelsiz, 1 temettü var (26 Haziran)
SPK'dan 19 internet sitesi için erişim engeli kararı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL
}