Bedelsiz kararını duyurdu: Yüzde 150

Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAGEN) bugün KAP'a yönetim kurulunun yüzde 150 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı kararını duyurdu. Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Yönetim Kurulumuzun 27.06.2025 tarihli toplantısında,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6 ncı maddesinin 6 ncı fıkrasında yer alan "Her tür iç kaynak ile kar payının sermayeye ilave edilmesi suretiyle ve birleşme, bölünme ve benzeri genel kurul kararı gerektiren işlemler neticesinde, her bir tavan kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere kayıtlı sermaye tavanı aşılabilir." hükmü kapsamında Şirketimizin 1.500.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanın bir defaya mahsus olmak üzere aşılmasına,

1. 1.180.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı Sermaye Düzetmesi Olumlu Farklarından karşılanmak suretiyle %150 oranında artırılarak 2.950.000.000 TL‘ye çıkarılmasına,

2. İhraç edilecek payların, Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye ve Hisselerin Nevi başlıklı 6.maddesine göre, mevcut 287.804.878,05 A Grubu Nama pay yazılı (TREMARN00019) paylara 431.707.317,07 A Grubu Nâma Pay (TREMARN00019), 892.195.121,95 B Grubu Hamiline yazılı (TREMARN00027) paylara, 1.338.292.682,93 TL B Grubu Hamiline (TREMARN00027) pay şeklinde ihraç edilmesine,

3. Bu karar kapsamında başta Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. olmak üzere, ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve bunun için gerekli tüm dokümanların hazırlanmasına,