Bedelsiz kararını duyurdu: Yüzde 200

Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. bugün (3 Temmuz) KAP'a yönetim kurulunun bedelsiz sermaye artırımı kararını duyurdu.

Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetim kurulu yüzde 200 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı. Şirketten bugün KAP'a yapılan bildirime göre yönetim kurulu şirketin çıkarılmış sermayesinin, 390.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde olmak üzere 260.000.000 TL artırılarak 130.000.000 TL'den 390.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verdi. Açıklama şöyle: