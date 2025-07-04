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Bedelsiz kararını duyurdu: Yüzde 200

Bir şirketten daha bedelsiz sermaye artırımı kararı var...

03 Temmuz 2025 | 16:49
Bedelsiz kararını duyurdu: Yüzde 200

Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. bugün (3 Temmuz) KAP'a yönetim kurulunun bedelsiz sermaye artırımı kararını duyurdu.

Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetim kurulu yüzde 200 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı. Şirketten bugün KAP'a yapılan bildirime göre yönetim kurulu şirketin çıkarılmış sermayesinin, 390.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde olmak üzere 260.000.000 TL artırılarak 130.000.000 TL'den 390.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verdi. Açıklama şöyle:

  • Artırılan 260.000.000 TL'lik sermayenin tamamının özkaynaklar içerisinde yer alan Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hesabından karşılanmasına,
  • Yapılan sermaye artırımı nedeniyle oluşacak payların mevcut pay sahiplerine sermayeye iştirakleri oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına,
  • Bu karar kapsamında başta Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. olmak üzere, ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına, Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
     
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