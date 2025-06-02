Bedelsiz onayını duyurdu: Yüzde 500

Kuzey Boru A.Ş.'den (KBORU) KAP'a yapılan açıklamada "Şirketimizin sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %500 oranında artış ile 500.000.000 TL artırılarak 600.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin pay ihracı ve Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadili Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanmış olup, pay ihracının SPK tarafından onaylanmasına ilişkin duyuru 30 Mayıs 2025 tarih ve 2025/32 sayılı SPK bülteninde yayımlanmıştır. Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız" denildi. Şirket bedelsiz tarihini duyuracak.

