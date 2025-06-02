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Bedelsiz onayını duyurdu: Yüzde 500

SPK'nın 30 Mayıs tarihli bülteninde bedelsiz sermaye artırımı onayı alan şirketler arasında Kuzey Boru A.Ş. de var. Şirket bugün bedelsiz onayına ilişkin KAP'a açıklama yaptı.

02 Haziran 2025 | 22:08
Bedelsiz onayını duyurdu: Yüzde 500

Kuzey Boru A.Ş.'den (KBORU) KAP'a yapılan açıklamada "Şirketimizin sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %500 oranında artış ile 500.000.000 TL artırılarak 600.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin pay ihracı ve Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadili Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanmış olup, pay ihracının SPK tarafından onaylanmasına ilişkin duyuru 30 Mayıs 2025 tarih ve 2025/32 sayılı SPK bülteninde yayımlanmıştır. Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız" denildi. Şirket bedelsiz tarihini duyuracak.
 

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Bir şirket daha temettü teklifini duyurdu
Bedelsiz onayını duyurdu: Yüzde 500
ASELSAN temettü tarihi ve miktarı kesinleşti (2025)
Aksa Akrilik, DowAksa'nın tamamını satın alıyor
ATP GSYO'nun Pay Satışı SPK tarafından onaylandı
Bugün temettü dağıtacak 2 hissenin fiyatında düzeltme var
Bedelsiz onayını duyurdu: Yüzde 100
VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı
SPK'dan BİM'e (BIMAS) onay
SPK'dan yeni bülten: 2 bedelli, 4 bedelsiz onayı var
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 3 şirket
Bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
GERİ
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