Türk Hava Yolları, BİM, Turkcell... Bu ay temettü vermesi kesinleşmiş 23 şirket

Borsa İstanbul'da haziran ayında hangi şirketler temettü dağıtacak? Şu an itibarıyla temettü kararları genel kurulda onaylanmış 23 şirket var. (Yeni kararlar açıklandıkça listeye eklenecek). İşte o şirketler ve şu an itibarıyla Haziran 2025 temettü takvimi
1 2 HAZİRAN
MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. (MACKO)
2 eşit taksit halinde toplamda brüt 1,10 TL, net 0,935 TL temettü dağıtacak. Net 0,4675 TL olan ilk taksit temettü için nakit kar payı hak kullanım tarihi 2 Haziran Pazartesi, ödeme tarihi 4 Haziran Çarşamba. İkinci taksit için bu tarihler 24 ve 26 Eylül.
MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MERCN)
Pay başına brüt 0,0525290 TL, net 0,0446496 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 2 Haziran Pazartesi, ödeme tarihi 4 Haziran Çarşamba.
2 4 HAZİRAN
TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (TRGYO)
Pay başına net 3,5 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 4 Haziran, ödeme tarihi 11 Haziran.
3 11 HAZİRAN
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. (ENKAI) - Kar Payı Avansı
Pay başına 0,3166666 TL, net 0,2691666 TL kar payı avansı dağıtacak. Kar payı avansı hak kullanım tarihi 11 Haziran, ödeme tarihi 13 Haziran. Şirket, daha önce 16 Nisan 2025’te hisse başına brüt 2,00 TL, net 1,70 TL nakit temettü dağıtmıştı.
4 12 HAZİRAN
LDR TURİZM A.Ş. (LIDER)
Şirket 5 taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,7130120 TL, net 0,6060600 TL temettü açıklamıştı. Net 0,1212120 TL olan 2. taksit için kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 12 Haziran, ödeme tarihi 16 Haziran.
5 16 HAZİRAN
EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (EKGYO)
Pay başına net 0,40 TL temettü dağıtacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 16 Haziran, ödeme tarihi 18 Haziran.
MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. (MERIT)
Pay başına brüt 0,14 TL, net 0,119 TL temettü dağıtacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 16 Haziran, ödeme tarihi 18 Haziran.
TÜRK HAVA YOLLARI A.O. (THYAO)
Şirket 2 taksit halinde toplamda net 6,8840578 TL, brüt 5,8514490 TL temettü dağıtacak. Her iki taksit de net 2,9257245 TL olacak. İlk taksit için kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 16 Haziran 2025, ödeme tarihi 18 Haziran.
6 17 HAZİRAN
GIPTA OFİS KIRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş. (GIPTA)
Pay başına brüt 1,0606060 TL, net 0,9015151 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 17 Haziran, ödeme tarihi 19 Haziran.
7 18 HAZİRAN
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. (BIMAS)
Şirket 3 taksit halinde pay başına brüt 13 TL, net 11,050 TL temettü dağıtacak. İlk iki taksit net 3,40 TL, son taksit ise 4,25 TL olacak. İlk taksit için nakit kar payı hak kullanım tarihi 18 Haziran, ödeme tarihi 20 Haziran.
BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. (BUCIM)
Pay başına brüt 0,0666666 TL, net 0,0566666 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 18 Haziran, ödeme tarihi 20 Haziran.
HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (HLGYO)
Pay başına net 0,0043478 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 18 Haziran, ödeme tarihi 20 Haziran.
SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. (SMRVA)
Pay başına brüt 0,3135593 TL, net 0,2665254 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 18 Haziran, ödeme tarihi 20 Haziran.
8 20 HAZİRAN
ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş. (ATATP)
Pay başına brüt 0,6992050 TL, net 0,5943242 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 20 Haziran, ödeme tarihi 24 Haziran.
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. (TCELL)
2 eşit taksit halinde pay başına brüt 3,6363636 TL, net 3,0909090 TL temettü dağıtacak. Her bir taksit 1,5454545 TL. İlk taksit için nakit kar payı hak kullanım tarihi 20 Haziran, ödeme tarihi 24 Haziran.
9 23 HAZİRAN
AYEN ENERJİ A.Ş. (AYEN)
Şirket 6 eşit taksit halinde toplamda pay başına brüt 1,4957010 TL, net 1,2713454 TL temettü dağıtacak. Her bir taksit net 0,2118909. Üçüncü taksit olarak nakit kar payı hak kullanım tarihi 23 Haziran, ödeme tarihi 25 Haziran.
ULUSAL FAKTORİNG A.Ş. (ULUFA)
Pay başına brüt 0,2909259 TL, net 0,2472870 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 23 Haziran, ödeme tarihi 25 Haziran.
10 24 HAZİRAN
KUZEY BORU A.Ş. (KBORU)
Şirket pay başına brüt 1,2889239 TL, net 1,0955853 TL temettü dağıtacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 24 Haziran, ödeme tarihi ise 26 Haziran olacak.
ŞEKERBANK T.A.Ş. (SEK, SKBNK)
Pay başına brüt 0,050 TL, net 0,0425 TL temettü dağıtacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 24 Haziran, ödeme tarihi ise 26 Haziran.
11 25 HAZİRAN
ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ATAKP)
Brüt 0,55 TL, net 0,4675 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 25 Haziran, ödeme tarihi ise 27 Haziran.
PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (PAGYO)
Şirket 4 taksit halinde toplamda net 5,0622453 TL temettü açıklamıştı. Net 0,80 TL olan üçüncü taksit için nakit kar payı hak kullanım tarihi 25 Haziran, ödeme tarihi 27 Haziran
TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (TABGD)
Pay başına brüt 3,5 TL, net 2,975 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 25 Haziran, ödeme tarihi ise 27 Haziran.
12 30 HAZİRAN
TURCAS PETROL AŞ (TRCAS)
Pay başına brüt 0,7824726 TL, net 0,6651017 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 30 Haziran, ödeme tarihi ise 2 Temmuz