Türk Hava Yolları, BİM, Turkcell... Bu ay temettü vermesi kesinleşmiş 23 şirket

Borsa İstanbul'da haziran ayında hangi şirketler temettü dağıtacak? Şu an itibarıyla temettü kararları genel kurulda onaylanmış 23 şirket var. (Yeni kararlar açıklandıkça listeye eklenecek). İşte o şirketler ve şu an itibarıyla Haziran 2025 temettü takvimi