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Beşiktaş'tan KAP'a transfer açıklaması var

Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcu Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın transferi için görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.

01 Temmuz 2025 | 10:38
Son Güncellenme: 01 Temmuz 2025 | 10:42
Beşiktaş'tan KAP'a transfer açıklaması var

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle: “Profesyonel Futbolcu Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın transferi konusunda oyuncu ve kulübü A.S. Roma S.P.A. ile görüşmelere başlanmıştır.”

Tammy Abraham, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

Beşiktaş Kulübü, bir süredir transfer görüşmelerinde bulunduğu 27 yaşındaki İngiliz forvet Tammy Abraham'ın İstanbul'a geleceğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoda Abraham, İstanbul'a gelirken uçakta Beşiktaş taraftarına seslendi ve, "Merhaba Kara Kartallar. Sizin için geliyorum. Havalimanında görüşmek üzere." ifadelerini kullandı. Abraham'ı taşıyan uçağın saat 18.00'de Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olması bekleniyor.


 


 

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Dün 1 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi (30 Haziran)
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Kardemir, 2 stratejik yatırımını duyurdu
Tesla'ya halka arzda 10 bin dolar yatıran ne kadar kazandı?
Bugün 1 bedelli, 1 temettü var
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Temmuzun ilk haftası temettüsü kesinleşmiş 6 şirket
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