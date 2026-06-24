Beta Enerji halka arz hangi bankalarda var, kaç lot verir?

Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayının ardından Borsa İstanbul'da işlem görmek üzere talep toplamaya başladı.

Yatırımcıların merakla beklediği BETAE kodlu halka arzda pay fiyatı 40,00 TL olarak belirlenirken, dağıtılacak olası lot miktarları da netleşti.

Kaç lot verir?

Toplamda 60.750.000 lot sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla piyasaya sürülecek. Bu payların yüzde 50'sine denk gelen 30.375.000 lot Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara ayrıldı ve bu grupta eşit dağıtım yöntemi uygulanacak. Olası katılım sayılarına göre bireysel yatırımcı başına düşecek tahmini lot miktarları şu şekildedir:

- 150 Bin katılım ~ 202 Lot (8080 TL).

- 250 Bin katılım ~ 121 Lot (4840 TL).

- 350 Bin katılım ~ 86 Lot (3440 TL).

- 500 Bin katılım ~ 61 Lot (2440 TL).

- 700 Bin katılım ~ 43 Lot (1720 TL).

- 1.1 Milyon katılım ~ 28 Lot (1120 TL).

- 1.6 Milyon katılım ~ 19 Lot (760 TL).

- 2.2 Milyon katılım ~ 14 Lot (560 TL).

Katılım endeksine uygun mu?

Beta Enerji (BETAE), yayınlanan Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu doğrultusunda Katılım Endeksine (XKTUM) uygun olarak işlem görecek. Talep toplama sürecinin tamamlanması ve sonuçların açıklanmasının ardından şirket payları Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.

Hangi bankalarda var?

Beta Enerji halka arzına katılım sağlayan aracı kurumlar ve bankalar geniş bir dağılıma sahiptir. Yatırımcılar aşağıdaki banka ve aracı kurumlar üzerinden halka arz talebinde bulunabilmektedir:

A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akbank T.A.Ş.

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Garanti Bankası A.Ş. / Garanti Yatırım

Halk Bankası A.Ş. / Halk Yatırım

İş Bankası A.Ş. / İş Yatırım

KuveytTürk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

QNB Bank A.Ş. / QNB Yatırım

Vakıf Bankası A.Ş. / Vakıf Yatırım

Yapı Kredi Bankası A.Ş. / Yapı Kredi Yatırım

Ziraat Bankası A.Ş. / Ziraat Yatırım / Ziraat Katılım