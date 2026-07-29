Bewen Enerji halka arzında talep toplama başladı: Bireysele kaç lot verir?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından halka arzı onaylanan Bewen Enerji A.Ş.'de talep toplama süreci bugün başladı. Yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketin payları, 29-30-31 Temmuz 2026 tarihlerinde 48,10 TL sabit fiyatla yatırımcıların talebine açıldı.

Halka arz kapsamında şirketin 261 milyon TL olan çıkarılmış sermayesi, 56 milyon TL bedelli sermaye artırımıyla 317 milyon TL'ye yükseltilecek. Bunun yanında mevcut ortaklara ait 24 milyon TL nominal değerli pay da ortak satışı yöntemiyle halka arz edilecek.

Halka arz büyüklüğü 3,85 milyar TL



Böylece halka arz kapsamında yatırımcılara toplam 80 milyon TL nominal değerli pay sunulacak. Pay başına 48,10 TL fiyat üzerinden hesaplandığında halka arzın toplam büyüklüğü yaklaşık 3 milyar 848 milyon TL olacak. SPK, Bewen Enerji'nin halka arzına 23 Temmuz 2026 tarihli ve 2026/47 sayılı haftalık bülteninde onay vermişti. Talep toplama işlemleri 31 Temmuz 2026 Cuma günü sona erecek.