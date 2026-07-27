Çinli bellek çipi üreticisi ChangXin Memory Technologies (CXMT), Shanghai Borsası’nın teknoloji odaklı STAR Pazarı’nda gerçekleştirdiği halka arzla birlikte piyasalara tarihi bir başlangıç yaptı.



BBC'de yer alan habere göre; şirketin hisseleri, 8,66 yuanlık halka arz fiyatından işlem görmeye başladıktan sonra ilk günde yaklaşık yüzde 470 oranında yükselerek 50 yuanın üzerine tırmandı. Bu sert yükselişle birlikte piyasa değeri 3,3 trilyon yuana (yaklaşık 485 milyar dolar) ulaşan CXMT, devlet bankası ICBC’yi geride bırakarak Çin'deki en değerli halka açık şirket konumuna yükseldi. Yaklaşık 8,6 milyar dolar fon sağlayan bu işlem, 2026 yılında Asya’da gerçekleşen en büyük halka arzı olarak kayıtlara geçti.

Yapay zeka veri merkezlerinden akıllı telefonlara kadar geniş bir alanda kullanılan DRAM çiplerini üreten şirket, ABD’nin ticaret kısıtlamalarına karşı Pekin yönetiminin küresel çip devlerine alternatif olarak öne çıkardığı en kritik yerli üreticilerden biri durumunda bulunuyor. Analistler, hisselerdeki bu olağanüstü ilk gün performansını bireysel yatırımcılardan gelen yüksek talebe, yapay zeka sektöründeki büyüme beklentilerine ve piyasadaki ilk dolaşımdaki hisse miktarının sınırlı kalmasına bağlıyor.