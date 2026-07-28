Bugün temettü ödeyen 1 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün 1 hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.
Açıklamaya göre, Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERCN) paylarının fiyatlarında, temettü ödemeleri nedeniyle düzeltme yapıldı.
Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:
Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERCN)
• Pay Başına Brüt Temettü: 0,2101160 TL
• Pay Başına Net Temettü: 0,1785986 TL
• Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 23,489 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)