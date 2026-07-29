Bugün temettü ödeyen 2 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün 2 hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEDTR) ve Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) paylarının fiyatlarında, temettü ödemeleri nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEDTR)



• Pay Başına Brüt Temettü: 0,1134453 TL

• Pay Başına Net Temettü: 0,0964285 TL

• Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 25,786 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN)



• Pay Başına Brüt Temettü: 0,0498242 TL

• Pay Başına Net Temettü: 0,0423505 TL

• Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 8,160 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)