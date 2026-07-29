KentBank ‎Hırvat GNK ‎Dinamo’nun sponsoru oldu

Anlaşma kapsamında KentBank, GNK Dinamo’nun Resmi Bankacılık Partneri olurken, KentBank logosu, GNK Dinamo A Takımı’nın formalarında yer alacak.



Taraflar ayrıca, önümüzdeki dönemde ortak kampanyalar, taraftar deneyimleri ve yenilikçi finansal çözümler geliştirmek üzere birlikte çalışacak.

Stratejik ortaklıkla müşterilere yeni deneyimler



Süzer Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Baran Süzer, iş birliğine ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:



“KentBank’ın Hırvatistan’daki büyüme stratejisinin önemli adımlarından birini daha hayata geçiriyoruz. GNK Dinamo gibi ülkenin en güçlü spor markalarından biriyle kurduğumuz bu iş birliğini klasik bir sponsorluk değil, stratejik bir ortaklık olarak görüyoruz. Amacımız, KentBank müşterileri ile Dinamo üyeleri ve taraftarlarına yeni deneyimler ve ayrıcalıklar sunarken, Hırvatistan’daki marka gücümüzü ve müşteri tabanımızı da sürdürülebilir şekilde büyütmektir.”

Hırvatistan genelinde 17 şubesi bulunan KentBank, son dönemde dijital bankacılık alanındaki yatırımları, KentPro mobil bankacılık platformu ve müşteri odaklı büyüme stratejisiyle Hırvatistan pazarındaki konumunu güçlendirmeye devam ediyor. GNK Dinamo iş birliği de Banka’nın marka bilinirliğini artırırken, müşterilerine katma değer sağlayacak yeni projelerin geliştirilmesine katkı sağlayacak.