BİM'den yapılan açıklamaya göre BİM ve FİLE İcra Başkanlığı (CEO) görevlerini sürdüren Haluk Dortluoğlu'nun 1 Temmuz 2025 itibarıyla BİM'deki CEO'luk görevinden ayrılıp, FİLE'deki CEO'luk görevine devam etmesi kararı alındı. İcra Başkanlığı (CEO) pozisyonu için yeni atama yapılana kadar geçici olarak bu görevi Yönetim Kurulu Başkanı Mahmud Muhammed Topbaş yürütecek.



BİM'den bugün KAP'a yapılan açıklama şöyle:

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. Yönetim Kurulu'nun FİLE organizasyonunun kısmi bölünme şekliyle FİLE Market Mağazacılık A.Ş. çatısı altında yönetilmesi yönünde aldığı karar sonrasında şirketin büyüme potansiyeli de göz önüne alındığında organizasyonel anlamda da değişiklik yapılması ihtiyacı doğmuştur.

Perakende pazarında gelecek vaat eden FİLE'nin güçlü büyümesinde daha odaklı bir liderlik ihtiyacı olduğuna karar verilmiş olup, BİM ve FİLE İcra Başkanlığı (CEO) görevlerini sürdüren Haluk Dortluoğlu'nun 1 Temmuz 2025 itibarıyla BİM'deki CEO'luk görevinden ayrılıp, FİLE'deki CEO'luk görevine devam etmesi yönünde mutabakata varılmıştır.

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. İcra Başkanlığı (CEO) pozisyonu için yeni atama yapılana kadar geçici olarak bu görevi Yönetim Kurulu Başkanı Mahmud Muhammed Topbaş'ın yürütmesine karar verilmiştir.