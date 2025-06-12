Bir şirket daha bedelli kararını duyurdu: Yüzde 200

Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. %200 oranında bedelli sermaye artırımı kararı aldı. KAP'a yapılan bildirime göre şirket yönetim kurulu, şirketin Esas sözleşmesinin Kayıtlı Sermaye başlıklı maddesi kapsamında 900.000.000- Türk lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 180.000.000.-Türk lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 360.000.000.- Türk lirası tutarında artırılarak 540.000.000.- Türk lirasına yükseltilmesine karar verdi. Açıklama şöyle:

Artırılan 360.000.000.- Türk liralık her biri 1 TL nominal değerli 360.000.000 adet sermayeyi temsil eden payların A Grubu Nama yazılı olanlarına yine A Grubu Nama ve B Grubu Hamiline yazılı olanlarına yine B Grubu Hamiline pay verilmesi suretiyle ihracına, ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama, prim, iskonto, imtiyaz yapılmamasına, yeni pay alma haklarının nominal değerden kullandırılmasına,

360.000.000 adet sermayeyi temsil eden payların A Grubu Nama yazılı olanlarına yine A Grubu Nama ve B Grubu Hamiline yazılı olanlarına yine B Grubu Hamiline pay verilmesi suretiyle ihracına, ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama, prim, iskonto, imtiyaz yapılmamasına, yeni pay alma haklarının nominal değerden kullandırılmasına, Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (on beş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmî tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen iş günü akşamı sona ermesine,

gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmî tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen iş günü akşamı sona ermesine, Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kullanılmayıp kalan payların 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasasında oluşacak fiyattan halka arz edilmesine,

Halka arza aracılık için yetkili aracı kurum seçimi ve karar verilmesine yönelik olarak Yönetim Kurulumuzun yetkili kılınmasına,

Bu karar kapsamında gerekli izinlerin verilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş. 'ne başvurulmasına,

Yukarıda bahsi geçenler de dâhil olmak üzere, halka arz sürecinde Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., T.C. Ticaret Bakanlığı, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tüm resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar ve benzer belge ve bilgileri tanzime ve imzalamaya, bu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle; ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikmale Şirket'imiz imza sirküleri uyarınca Şirket'i temsile yetkili olan kişilerin yetkili kılınmasına,

Alınacak onaylara uygun olarak ve bedelli sermaye artırımımızın tamamlanmasının akabinde, Esas Sözleşmemizin tadili işlemlerinin tamamlanarak Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil ve ilanının yapılmasına, karar verilmiştir.