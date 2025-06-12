Yabancı yatırımcının Mayıs'ta en çok aldığı 10 hisse

Yabancı yatırımcılar mayıs ayında 339 milyon dolarlık net alış gerçekleştirdi. 2025 yılında kümülatif olarak 635 milyon dolarlık net alış gerçekleştirildi. İşte yabancı yatırımcıların mayıs ayında en çok aldığı 10 hisse...