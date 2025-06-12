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Yabancı yatırımcının Mayıs'ta en çok aldığı 10 hisse

Yabancı yatırımcı borsada Mayıs ayında ne yaptı?

12 Haziran 2025 | 14:03
Yabancı yatırımcının Mayıs'ta en çok aldığı 10 hisse

Yabancı yatırımcılar mayıs ayında 339 milyon dolarlık net alış gerçekleştirdi. 2025 yılında kümülatif olarak 635 milyon dolarlık net alış gerçekleştirildi. İşte yabancı yatırımcıların mayıs ayında en çok aldığı 10 hisse...

1 Bim Birleşik Mağazalar (BIMAS)

Bim Birleşik Mağazalar (BIMAS)

Alış: 660 milyon dolar, Satış: 536 milyon dolar, Net Alış: 124 milyon dolar 

 

2 Aselsan (ASELS)

Aselsan (ASELS)

Alış: 1,080 milyon dolar, Satış: 1,008 milyon dolar, Net Alış: 72 milyon dolar 

 

3 Turkcell (TCELL)

Turkcell (TCELL)

Alış: 436 milyon dolar, Satış: 380 milyon dolar, Net Alış: 56 milyon dolar 

 

4 Koç Holding (KCHOL)

Koç Holding (KCHOL)

Alış: 813 milyon dolar, Satış: 772 milyon dolar, Net Alış: 41 milyon dolar 

 

5 Tüpraş (TUPRS)

Tüpraş (TUPRS)

Alış: 420 milyon dolar, Satış: 383 milyon dolar, Net Alış: 38 milyon dolar 

 

6 Pegasus Hava Taşımacılığı (PGSUS)

Pegasus Hava Taşımacılığı (PGSUS)

Alış: 346 milyon dolar, Satış: 311 milyon dolar, Net Alış: 36 milyon dolar 

 

7 İş Bankası (C) (ISCTR)

İş Bankası (C) (ISCTR)

Alış: 774 milyon dolar, Satış: 745 milyon dolar, Net Alış: 29 milyon dolar 

 

8 Sabancı Holding (SAHOL)

Sabancı Holding (SAHOL)

Alış: 478 milyon dolar, Satış: 452 milyon dolar, Net Alış: 26 milyon dolar 

 

9 Koza Altın İşletmeleri (KOZAL)

Koza Altın İşletmeleri (KOZAL)

Alış: 233 milyon dolar, Satış: 209 milyon dolar, Net Alış: 24 milyon dolar 

 

10 Emlak G.M.Y.O.

Emlak G.M.Y.O.

Alış: 451 milyon dolar, Satış: 428 milyon dolar, Net Alış: 23 milyon dolar
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Yabancı yatırımcının Mayıs'ta en çok aldığı 10 hisse
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 4 şirket
Bugün temettü dağıtacak 2 şirket var
Bu ay temettü vermesi kesinleşmiş 24 şirket
Tarih kesinleşti, bugün temettü dağıtacak: 5,26 TL
Galatasaray KAP'a bildirmişti, İstanbul'a geldi
THY, Mayıs 2025 rakamlarını açıkladı
Erdemir Ereğli'den 'rezerv' açıklaması var
Portföyde ‘çoklu varlık dağılımı’ önem kazanıyor
Borsada işlem gören şirket duyurdu: Konkordato için 3 ay ek süre verildi
Mavi Giyim'den geri alım kararı
Coca-Cola'dan soruşturma açıklaması
Bugün kar payı avansı dağıtacak 1 şirket var
İlk çeyrekte bilançosuyla öne çıkan 28 şirket
10 Haziran borsada gün sonu rakamları
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