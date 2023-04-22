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  • BIST 100'de bu hafta en çok artan-azalan 3 hisse (17-20 Nisan)

BIST 100'de bu hafta en çok artan-azalan 3 hisse (17-20 Nisan)

Bu hafta yatırım araçlarından borsa ve altın kaybettirirken, dolar kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 1,58 kayıpla tamamladı. İşte bu hafta BIST 100'de en çok artan, azalan 3 hisse

22 Nisan 2023 | 11:22
0
BIST 100'de bu hafta en çok artan-azalan 3 hisse (17-20 Nisan)

Bu hafta yatırım araçlarından borsa ve altın kaybettirirken, dolar kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,58 kayıpla 5.012,34 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 4.975,48 puanı, en yüksek 5.138,08 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 1,31 azalışla 4.774,73 puana, Sanayi Endeksi yüzde 1,86 kayıpla 8.097,49 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,17 düşüşle 4.330,51 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 2,05 azalışla 5.128,67 puana geriledi.

1
BIST 100'DE BU HAFTA EN ÇOK ARTAN 3 HİSSE

BIST 100'DE BU HAFTA EN ÇOK ARTAN 3 HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 12,57 ile İpek Doğal Enerji oldu.
2
ŞOK VE HALKBANK İZLEDİ

ŞOK VE HALKBANK İZLEDİ

İpek Doğal Enerji’yi yüzde 11,73 ile Şok Marketler Ticaret, yüzde 9,21 ile Halkbank izledi.
3
BU HAFTA EN ÇOK DEĞER KAYBEDENLER

BU HAFTA EN ÇOK DEĞER KAYBEDENLER

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 14,09 ile Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, yüzde 11,20 ile Alarko Holding, yüzde 9,10 ile Teknosa İç ve Dış Ticaret şeklinde sıralandı.
4
HİSSELERİ İŞLEM GÖREN EN DEĞERLİ ŞİRKETLER

HİSSELERİ İŞLEM GÖREN EN DEĞERLİ ŞİRKETLER

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 242 milyar 232 milyon lirayla Sasa Polyester Sanayi, 204 milyar 580 milyon lirayla Ford Otomotiv Sanayi ve 201 milyar 96 milyon lirayla Koç Holding oldu.
5
ALTIN DÜŞTÜ, DOLAR YÜKSELDİ

ALTIN DÜŞTÜ, DOLAR YÜKSELDİ

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,95 azalışla 1.248 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,96 kayıpla 8 bin 361 liraya geriledi. Doların satış fiyatı yüzde 0,20 değer kazanarak 19,4060 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,37 düşüşle 21,2780 lira oldu.
6
STERLİN, FRANK...

STERLİN, FRANK...

Geçen hafta 24,2410 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 5,23 kazançla 25,5100 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 4,69 değer kazanarak 22,8180 liradan alıcı buldu.
7
FONLAR

FONLAR

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,11, BES fonları yüzde 0,34 değer kaybetti. Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,38 ile para piyasası fonları olurken, bu fonlar arasında en fazla gerileyen yüzde 0,71 ile hisse senedi fonları oldu. BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 0,50 ile başlangıç fonları iken, bu fonlar arasında da en çok yüzde 0,97 ile hisse senedi fonları geriledi.
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