Gölde kesiliyor, Avrupa'ya gönderiliyor: 400 kişiye gelir kapısı

Kamış kesimi ve hazırlama işinde çalışan Şükrü Bilgili de işin zorluğuna dikkat çekti.

Bilgili, gölde kesilen kamışları temizledikten sonra bozulmaması için istiflediklerini belirterek, "Gölde kesimi oluyor, burada temizliyoruz, sonra tırlarla Mersin'e oradan da ihracata gidiyor. Bozulmasın ve çürümesin diye böyle istifliyoruz.

Yerde kar ve yağmurdan zarar görmesin diye birbirine yaslıyoruz. Sezon kasım ayında kesimle başlıyor. Kar yağıncaya kadar çalışıyoruz. Bu istiflediğimiz ürünler geçen senenin kamışı." dedi.