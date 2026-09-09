ARA
DOLAR
48,49
0,04%
DOLAR
EURO
56,55
0,23%
EURO
ALTIN
6755,28
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Ekonomi Haberleri
  • Konut kredisinde yeni evlilere özel kampanya başladı: Şartlar neler, aylık taksitler ne kadar?

Konut kredisinde yeni evlilere özel kampanya başladı: Şartlar neler, aylık taksitler ne kadar?

Yeni evliler için başlatılan avantajlı konut kredisinde ekspertiz, ipotek ve sigorta masrafları ile birlikte tüm maliyet kalemleri açıklandı.

Ekonomist
Ekonomist
Konut kredisinde yeni evlilere özel kampanya başladı: Şartlar neler, aylık taksitler ne kadar?

NTV'den Burak Taşçı'nın haberine göre; Halkbank, yeni evli çiftlere yönelik avantajlı faiz oranları ve esnek geri ödeme seçenekleri sunan Yeni Evlilere Özel Konut Kredisi kampanyasını başlattı. Merkez Bankası’nın politika adımları sonrası bankacılık sektöründe başlayan faiz indirimi sürecinin ardından açıklanan pakette; aylık faiz oranı, masraf kalemleri ve başvuru şartları netleşti.

1 Kredi detayları ve maliyetler

Kredi detayları ve maliyetler

Kredi kapsamında aylık faiz oranı %2,60 olarak uygulanıyor. Ödemeler; aylık eşit taksitli, serbest ödemeli veya 3 aya kadar ödemesiz seçeneklerle yapılabiliyor.

Faiz Oranı: Aylık %2,60 (120 ay vadede yıllık maliyet oranı %38)

Tahsis Ücreti: 5.000 TL

Ekspertiz Ücreti: 28.202 TL (Lokasyon ve metrekareye göre değişebilir)

İpotek Tesis Ücreti: 3.600 TL

Vergi Muafiyeti: Kredi kullanım tarihinde üzerine kayıtlı konutu bulunmayan müşteriler için BSMV istisnası uygulanıyor.

Hayat Sigortası: Yaş ve kredi tutarına göre değişmekle birlikte, 120 ay vadeli 1 milyon TL kredi kullanan 35 yaşındaki bir müşteri için yıllık ortalama 9.052 TL olarak hesaplanıyor.

2 Ödeme Planı (120 Ay Vadeli)

Ödeme Planı (120 Ay Vadeli)

3 Başvuru şartları ve katılım koşulları

Başvuru şartları ve katılım koşulları

Kampanyadan yararlanmak isteyen adayların taşıması gereken temel kriterler ve banka ürün şartları şu şekildedir:

Başvuru Kriterleri

Başvuru tarihi itibarıyla eşlerden en az birinin 35 yaşını doldurmamış (36 yaşından gün almamış) olması,

Başvuru sahibi veya eşinin üzerine kayıtlı herhangi bir taşınmazın ya da hissenin bulunmaması,

Resmi nikâh tarihinin üzerinden en fazla 3 yıl geçmiş olması.

4 Banka ürün ve hizmet şartları

Banka ürün ve hizmet şartları

Aylık %2,60 faiz oranından yararlanabilmek için müşterilerin bankada aşağıdaki finansal ürün ve hizmet tanımlamalarını yaptırması gerekmektedir:

En az taksit tutarı kadar Açık Hesap açılması ve en az 3 adet otomatik ödeme talimatı verilmesi,

Halkbank kredi kartı sahibi olunması (veya onaylanmış kart bulunması),

Dijital bankacılık (İnternet / Mobil / Dialog) üyeliklerinin tamamlanması,

Hayat Sigortası, DASK ve Konut Sigortası yaptırılması,

İlave yan sigorta ürünlerinden (BES, Ferdi Kaza, Tamamlayıcı Sağlık vb.) en az 3 tanesinin tanımlanması,

Hesaplı Bankacılık Masraf Paketi sahibi olunması.

5 Ne kadar ödeme çıkıyor?

Ne kadar ödeme çıkıyor?

1 milyon lira krediyi, 120 ay vadede, yüzde 2,60 aylık faiz oranıyla aylık taksit tutarı 27 bin 252 lira oluyor. Aynı şartlarda 2 milyon kredi kullanılırsa taksit 54 bin 504 liraya, 3 milyon kredi kullanılırsa aylık ödemesi 81 bin 757 lira oluyor.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL