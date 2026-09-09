Konut kredisinde yeni evlilere özel kampanya başladı: Şartlar neler, aylık taksitler ne kadar?

Kredi kapsamında aylık faiz oranı %2,60 olarak uygulanıyor. Ödemeler; aylık eşit taksitli, serbest ödemeli veya 3 aya kadar ödemesiz seçeneklerle yapılabiliyor.

Faiz Oranı: Aylık %2,60 (120 ay vadede yıllık maliyet oranı %38)

Tahsis Ücreti: 5.000 TL

Ekspertiz Ücreti: 28.202 TL (Lokasyon ve metrekareye göre değişebilir)

İpotek Tesis Ücreti: 3.600 TL

Vergi Muafiyeti: Kredi kullanım tarihinde üzerine kayıtlı konutu bulunmayan müşteriler için BSMV istisnası uygulanıyor.

Hayat Sigortası: Yaş ve kredi tutarına göre değişmekle birlikte, 120 ay vadeli 1 milyon TL kredi kullanan 35 yaşındaki bir müşteri için yıllık ortalama 9.052 TL olarak hesaplanıyor.