Konut kredisinde yeni evlilere özel kampanya başladı: Şartlar neler, aylık taksitler ne kadar?

NTV'den Burak Taşçı'nın haberine göre; Halkbank, yeni evli çiftlere yönelik avantajlı faiz oranları ve esnek geri ödeme seçenekleri sunan Yeni Evlilere Özel Konut Kredisi kampanyasını başlattı. Merkez Bankası’nın politika adımları sonrası bankacılık sektöründe başlayan faiz indirimi sürecinin ardından açıklanan pakette; aylık faiz oranı, masraf kalemleri ve başvuru şartları netleşti.
1 Kredi detayları ve maliyetler
Kredi kapsamında aylık faiz oranı %2,60 olarak uygulanıyor. Ödemeler; aylık eşit taksitli, serbest ödemeli veya 3 aya kadar ödemesiz seçeneklerle yapılabiliyor.
Faiz Oranı: Aylık %2,60 (120 ay vadede yıllık maliyet oranı %38)
Tahsis Ücreti: 5.000 TL
Ekspertiz Ücreti: 28.202 TL (Lokasyon ve metrekareye göre değişebilir)
İpotek Tesis Ücreti: 3.600 TL
Vergi Muafiyeti: Kredi kullanım tarihinde üzerine kayıtlı konutu bulunmayan müşteriler için BSMV istisnası uygulanıyor.
Hayat Sigortası: Yaş ve kredi tutarına göre değişmekle birlikte, 120 ay vadeli 1 milyon TL kredi kullanan 35 yaşındaki bir müşteri için yıllık ortalama 9.052 TL olarak hesaplanıyor.
3 Başvuru şartları ve katılım koşulları
Kampanyadan yararlanmak isteyen adayların taşıması gereken temel kriterler ve banka ürün şartları şu şekildedir:
Başvuru Kriterleri
Başvuru tarihi itibarıyla eşlerden en az birinin 35 yaşını doldurmamış (36 yaşından gün almamış) olması,
Başvuru sahibi veya eşinin üzerine kayıtlı herhangi bir taşınmazın ya da hissenin bulunmaması,
Resmi nikâh tarihinin üzerinden en fazla 3 yıl geçmiş olması.
4 Banka ürün ve hizmet şartları
Aylık %2,60 faiz oranından yararlanabilmek için müşterilerin bankada aşağıdaki finansal ürün ve hizmet tanımlamalarını yaptırması gerekmektedir:
En az taksit tutarı kadar Açık Hesap açılması ve en az 3 adet otomatik ödeme talimatı verilmesi,
Halkbank kredi kartı sahibi olunması (veya onaylanmış kart bulunması),
Dijital bankacılık (İnternet / Mobil / Dialog) üyeliklerinin tamamlanması,
Hayat Sigortası, DASK ve Konut Sigortası yaptırılması,
İlave yan sigorta ürünlerinden (BES, Ferdi Kaza, Tamamlayıcı Sağlık vb.) en az 3 tanesinin tanımlanması,
Hesaplı Bankacılık Masraf Paketi sahibi olunması.