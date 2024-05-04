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  • BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (29 Mart-3 Nisan 2024)

BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (29 Mart-3 Nisan 2024)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 3,64 kazançla tamamladı. Sasa Polyester en çok prim yapan hisse olurken, en çok değer kaybı Doğuş Otomotiv oldu.

04 Mayıs 2024 | 12:19
BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (29 Mart-3 Nisan 2024)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,64 değer kazanarak 10.276,88 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.942,14, en yüksek 10.286,57 puanı gördü.

1 Sektör endeksleri

Sektör endeksleri Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 2,69 değer kazancıyla 11.412,06 puan, Hizmetler Endeksi yüzde 3,14 artışla 9.417,54 puan, Sanayi Endeksi 3,65 kazançla 15.046,84 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 1,67 değer kazancıyla 14.599,94 puan oldu.

2 Sasa Polyester en çok prim yapan hisse

Sasa Polyester en çok prim yapan hisse Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 14,18 ile Sasa Polyester oldu. Sasa Polyester’i, yüzde 14,03 ile Vestel Elektronik, yüzde 11,43 ile Kontrolmatik Teknoloji izledi.

3 En çok değer kaybeden 3 hisse

En çok değer kaybeden 3 hisse Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 6,04 ile Doğuş Otomotiv, yüzde 2,96 ile Reeder Teknoloji ve 2,63 ile Mia Teknoloji şeklinde sıralandı.

4 En değerli şirketler

En değerli şirketler Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 590 milyar 103 milyon lirayla Koç Holding, 448 milyar 500 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 397 milyar 581 milyon lirayla Ford Otomotiv oldu.
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