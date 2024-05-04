Bu hafta 9 şirket temettü dağıtacak: 6-10 Mayıs temettü takvimi

Borsa İstanbul'da bu hafta 9 şirket kar payı ödeyecek. İşte kesinleşen nakit kar payı hak kullanım ve ödeme tarihleri

1 MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. (MACKO) Pay başına brüt 6,0900000 TL, net 5,4810000 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 6 Mayıs 2024, ödeme tarihi 8 Mayıs 2024.

2 MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MAVI) Pay başına brüt 2,1269528 TL, net 1,9142575 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 6 Mayıs 2024, ödeme tarihi 8 Mayıs 2024.

3 AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş. (AZTEK) Pay başına brüt 2,5036856 TL, net 2,2533170 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 7 Mayıs 2024, ödeme tarihi 9 Mayıs 2024.

4 BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BOBET) Boğaziçi Beton 3 taksit halinde toplamda pay başına brüt 1,5000000, net 1,3500000 kar payı ödeyecek. 1. taksit net 0,6750000 TL, 2 ve 3. taksitler net 0,3375000 TL olacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihleri 7 Mayıs, 7 Ağustos ve 7 Ekim. Ödeme tarihleri ise 9 Mayıs, 9 Ağustos ve 9 Ekim.

5 JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (JANTS) Pay başına brüt 2,8000000 TL, net 2,5200000 TL temettü ödeyecek. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 7 Mayıs 2024, ödeme tarihi 9 Mayıs 2024.

6 LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. (LKMNH) 2 taksit halinde toplamda brüt 1,3888888 TL, net 1,2499998 TL temettü dağıtacak. Pay başına net 0,6249999 TL'lik ilk taksit için nakit kar payı hak kullanım tarihi 7 Mayıs 2024, ödeme tarihi 9 Mayıs 2024... 2. Taksit ödeme tarihi 24 Temmuz'da.

7 NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (NTGAZ) Pay başına brüt 1,3913043 TL, net 1,2521738 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 7 Mayıs 2024, ödeme tarihi 9 Mayıs 2024.

8 AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AKSGY) Pay başına brüt 0,0745341 TL, net 0,0745341 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 8 Mayıs 2024, ödeme tarihi 10 Mayıs 2024.