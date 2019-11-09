BIST 100 hisselerinin teknik analizi (10.11.2019)
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ENDEKSTE YÖN YUKARI
Endekste volatiltenin yüksek olduğu bir hafta yaşandı. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 25.43 ile Beşiktaş Futbol ve yüzde 16.67 ile Bera Holding olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 11.70 ve yüzde 9.93 ile Verusa Holding ve Sasa Polyester hisseleri oldu.
Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 6.82 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde oldu. Endeksin yükselişinde Bankalar ve Özel Finans Kurumları sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte.
Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 4.76 yükselişle 103,153 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 17,982 seviyesinde bulunuyor. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor.
Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir. RSI göstergesi 61.79 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 105.38 seviyesinde olduğu görülüyor. CCI göstergesinin 164.92 seviyesinde olması endeksi aşağı yönde baskılayabilir.
Aşağı yönlü hareketlerde 102,777 ve 102,400 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 103,774 ve 104,394 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.39 baz puan azalarak yüzde 63.84 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 12.27 seviyesinde bulunuyor.
AKBANK
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 7.01 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 7.34 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 7.70 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 7.05 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 7.05-7.01
Satım aralığı: 7.70-8.10
Yabancı Payı (%) : 58.50
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.07 puan arttı.
ARÇELİK
DİRENÇLER İZLENMELİ
Hareketlendiği gözleniyor. 17.7 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 18.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 19.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 18.00-17.70
Satım aralığı: 19.00-19.90
Yabancı Payı (%) : 66.98
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.70 puan azaldı.
BİM MAĞAZALAR
İZLENMELİ
47.16 – 49 aralığında hareket eden hisse 47.72 seviyesinin altında kapanışlarda 47.25 seviyesindeki desteğini test edebilir. 47.72 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 50.14 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 47.25-47.00
Satım aralığı: 47.75-48.00
Yabancı Payı (%) : 65.89
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.02 puan arttı.
DOĞAN HOLDİNG
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 1.77 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 1.57 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 1.68 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 1.57-1.50
Satım aralığı: 1.74-1.83
Yabancı Payı (%) : 48.88
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.61 puan arttı.
EMLAK KONUT GMYO
HACİM ARTMALI
Hisse yükselirken hacim düşüyor. 1.2 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 1.27 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 1.32 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 1.22 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 1.22-1.18
Satım aralığı: 1.32-1.38
Yabancı Payı (%) : 49.67
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.21 puan arttı.
GARANTİ BANKASI
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 9.37 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 9.79 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 10.10 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 9.25 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 9.25-8.90
Satım aralığı: 10.10-10.90
Yabancı Payı (%) : 68.23
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.55 puan azaldı.
İŞ BANKASI (C)
DİRENÇLER İZLENMELİ
Hareketlendiği gözleniyor. 5.89 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 5.93 seviyesinde bulunurken ilk direnci 6.38 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.93-5.78
Satım aralığı: 6.38-6.83
Yabancı Payı (%) : 56.09
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.17 puan azaldı.
KARDEMİR (D)
DİRENÇLER İZLENMELİ
Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 2.15 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 2.31 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 2.38 seviyesine yönelebilir. 2.31 seviyesinin altında kapanışlarda 2.17 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 2.17-2.12
Satım aralığı: 2.38-2.45
Yabancı Payı (%) : 18.95
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 3.76 puan arttı.
KOÇ HOLDİNG
DİRENÇLER İZLENMELİ
Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 18.56 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 19.85 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 20.50 seviyesine yönelebilir. 19.85 seviyesinin altında kapanışlarda 18.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 18.50-18.40
Satım aralığı: 20.50-21.10
Yabancı Payı (%) : 79.21
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.11 puan arttı.
KOZA MADENCİLİK
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
8.69 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 8.35 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 8.48 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 8.98 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 8.35-8.15
Satım aralığı: 8.55-8.65
Yabancı Payı (%) : 49.35
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.51 puan azaldı.
PETKİM
ALICILAR GÜÇLÜ
3.45 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 4.06 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 3.73 seviyesinin altına kayması halinde ise 3.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 3.50-3.28
Satım aralığı: 4.06-4.70
Yabancı Payı (%) : 17.41
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.65 puan arttı.
SABANCI HOLDİNG
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 8.36 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 9.00 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 8.35 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 8.35-8.25
Satım aralığı: 9.00-9.10
Yabancı Payı (%) : 65.63
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.50 puan azaldı.
TOFAŞ OTO. FAB.
YÜKSELİŞ SEYRİNDE
Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 22.10 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 25.25 seviyesindeki dirence yönelebilir. 24 seviyesinin altındaki kapanışlarda 22.10 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 22.10-20.70
Satım aralığı: 25.25-25.50
Yabancı Payı (%) : 72.08
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.82 puan azaldı.
TURKCELL
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 12.29 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 13.13 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 13.60 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 12.20 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 12.20-11.60
Satım aralığı: 13.60-14.90
Yabancı Payı (%) : 85.48
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.09 puan arttı.
TÜPRAŞ
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 129.4 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 127.5 seviyesinin altındaki kapanışlarda 124.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 127.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 130.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 124.00-121.00
Satım aralığı: 130.00-131.00
Yabancı Payı (%) : 76.35
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.05 puan arttı.
TÜRK TELEKOM
Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 5.78 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 7.15 seviyesindeki dirence yönelebilir. 6.62 seviyesinin altındaki kapanışlarda 5.78 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.78-5.65
Satım aralığı: 7.15-7.60
Yabancı Payı (%) : 63.95
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 4.19 puan arttı.
YAPI VE KREDİ BANK.
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 2.32 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 2.43 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 2.50 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 2.32 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 2.32-2.25
Satım aralığı: 2.50-2.64
Yabancı Payı (%) : 47.68
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.06 puan arttı.
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