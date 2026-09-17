Beykoz’un arabalı vapurunda yeni ücretler belli oldu

İBB Meclisi oturumunda tüm partilerin uzlaşısıyla onaylanan düzenlemeye göre, Boğaz geçişlerinde alternatif oluşturan İstinye-Çubuklu arabalı vapur hattında fiyat artışına gidildi.

Resmî gerekçede; Avrasya Tüneli geçiş ücretinin 330 TL, Sirkeci-Harem arabalı vapur hattı ücretinin ise 260 TL olduğu hatırlatılarak, İstinye-Çubuklu hattındaki otomobil geçiş ücretinin bu alternatiflerin altında kalacak şekilde 220 TL olarak belirlendiği ve diğer araç sınıflarının da bu oranda artırıldığı vurgulandı.

Otomobil geçişi 120 TL’den 220 TL’ye çıktı

Yeni tarifeyle birlikte daha önce 120 TL olan otomobil geçiş ücreti yüzde 80’in üzerinde artarak 220 TL oldu. Motosiklet ücreti 58 TL’den 100 TL’ye, arazi araçlarının geçiş ücreti ise 165 TL’den 250 TL’ye yükseltildi.