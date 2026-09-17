İkici el oto pazarında alıcıya fırsat doğdu

Gerek hem finansal piyasalarda hem de altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar gerekse sıfır kilometre araçlardaki kampanyalar ve kredi sorunları, ikinci el otomotiv pazarında ciddi işlem kayıplarına neden oluyor. Türkiye otomotiv pazarında yaşanan bu durgunluk, özellikle ikinci el araç piyasasında alıcılar için fırsata dönüştü.
Ekonomist’in 30 Ağustos - 12 Eylül 2026 tarihli sayısından
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, 2026 yılı Ocak-Temmuz döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 10,7 oranında daralarak 638 bin 965 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, bu dönemde geçen yıla göre yüzde 12,1 düşerken, hafif ticari araç pazarındaki kayıp ise yüzde 5,1 oldu.
Pazar Temmuzda yüzde 25 daraldı
Temmuz ayında ise pazardaki daralma, geçen yılın aynı ayına göre rekor seviyelere ulaştı. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2026 Temmuz ayında yüzde 25, otomobil pazarı yüzde 25,8 ve hafif ticari araç pazarı ise yüzde 22,2 oranında daraldı. Yılın yedi ayında, yıllık bazda yüzde 2,7 daralma ile 5 milyon adetler seviyesinde gerçekleşti.
Hüsamettin Yalçın / Cardata Genel Müdürü
İkinci el araç fiyatlarının üst üste beş aydır gerilediğini belirten Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, mevcut ekonomik koşulların devam etmesi halinde yıl sonuna kadar ikinci el araç fiyatlarında kümülatif yüzde 7-12 arasında düşüş beklediklerini söylüyor. Yalçın, “2026’nın geri kalanını nakdin güçlü, alıcının seçici ve fiyatın belirleyici olduğu bir dönem olarak görüyoruz. 2026 ikinci el otomobilde satıcı değil, alıcı pazarı olarak tamamlanacak” diyor. Yalçın, 2026 yılı sonunda ikinci el binek otomobil ve hafif ticari araç pazarının 8,5-9 milyon adet bandında tamamlanmasını beklediklerini de sözlerine ekliyor.
“Son 19 ayda değer kaybı yüzde 36”
Ortalama bir ikinci el aracın bugün nominal olarak Aralık 2024 seviyelerine çok yakın bir fiyattan satın alınabildiğine işaret eden Yalçın, “Aradan geçen 19 ayda ikinci el araç fiyatlarındaki toplam nominal artış yalnızca yüzde 0,4 olurken, aynı dönemde tüketici enflasyonu yüzde 56,9’a ulaştı. Böylece ikinci el otomobillerde Aralık 2024’e kıyasla yaklaşık yüzde 36’lık reel değer kaybı oluştu” diye konuşuyor.
İkinci el otomobil pazarındaki durgunluğun en önemli nedenlerinden birinin yüksek faiz ortamı olduğuna vurgu yapan Hüsamettin Yalçın, şu görüşleri dile getiriyor: “Tüketicinin önündeki denklem artık son derece net. 5 milyon TL’lik otomobili bugün mü almalıyım, yoksa paramı mevduatta tutarak her ay önemli bir gelir elde etmeye devam mı etmeliyim? Otomobil satın alındığında kasko, sigorta, MTV, bakım ve değer kaybı gibi giderler başlıyor. Mevduattaki para ise gelir üretmeye devam ediyor. Bu nedenle özellikle zorunlu olmayan ve üst segment araç alımlarında ciddi bir erteleme davranışı görüyoruz.”
“Satışların artmasını bekliyoruz”
Online ikinci el araç platformu VavaCars’ın derlediği verilere göre ise ikinci el araç pazarı 2026’nın ilk yarısında 3,45 milyon satış gerçekleştirerek geçen yılın aynı dönemindeki seviyesini korudu. Haziranda satışlar yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşirken, B ve C segmentlerinin toplam payı yüzde 81’i aştı.
Serdıl Gözelekli / VavaCars Ticari Grup Başkanı
VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, pazarın ikinci yarısında hareketliliğin artmasını beklediklerini söylüyor. 2026 yılında ikinci el araç fiyatlarındaki artışın hem enflasyonun hem de döviz kurlarındaki yükselişin gerisinde kaldığını dile getiren Gözelekli, “İlk yarı verileri, dalgalı koşullara ve sıfır araç pazarındaki daralmaya rağmen ikinci el pazarının satış hacmini koruyarak direncini sürdürdüğünü gösteriyor. Geçmiş yıllardaki eğilimler ve olası kampanyaların etkisiyle ikinci yarıda hareketliliğin artabileceğini öngörüyoruz” diyor.
Aydın Erkoç / MASFED Genel Başkanı
Dijital satışlara dikkat
Öte yandan, ikinci el pazarında satış kanalları da giderek değişiyor. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el araç ticaretinin giderek daha fazla dijital platformlar üzerinden gerçekleştiğine dikkat çekiyor. Tüketicilerin artık yalnızca aracın fiziksel durumuna değil, dijital ortamda sunulan bilgi ve belgelere karşı da dikkatli olması gerektiğine vurgu yapan Erkoç, şu uyarıda bulunuyor: “Otomotiv sektöründe dijitalleşme alım satım süreçlerini hızlandırdı ve kolaylaştırdı.
Ancak teknolojinin sağladığı imkanların yanı sıra yeni risk alanları da ortaya çıktı. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte dijital içeriklerin doğruluğunu sorgulamak da her zamankinden daha önemli hale geldi. Araç alırken sadece kaportaya, motora veya ekspertiz raporuna değil, dijital ortamda sunulan bilgilerin güvenilirliğine de dikkat edilmesi gerekiyor.”
Harun Toprak / Doğan Trent Otomotiv Suvmarket ve Uzun Dönem Kiralama Lideri
“Eylül ile birlikte kademeli toparlanma olur”
“2026’nın ilk yarısında ikinci el piyasası, hacmin korunduğu fakat fiyatların reel olarak gerilediği bir dönem geçirdi. Altın fiyatlarındaki hızlı düşüş, finansmana ulaşma güçlüğü, sıfır araç kampanyaları gibi etkiler nedeniyle temmuz ayında ikinci el pazarı geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 13 seviyelerinde bir gerileme sergiledi. Araçların satışa dönme süresinin uzaması ve yüksek kredi maliyetleri sebebiyle ağustos ayında da temmuz ile paralel bir satış performansı sergileyeceğini bize gösteriyor. Eylül ayı itibarıyla pazarda kademeli olarak toparlanma eğilimi beklerken, yıl sonuna doğru satış adetlerinin geçtiğimiz yıla yakın adetlerde seyredeceğini bekliyoruz. Özellikle kurumsal satıcılar açısından ikinci yarıda stok devir hızı, doğru fiyatlama ve talep gören araçlara odaklanmak kritik önem taşıyacaktır.”