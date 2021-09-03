ENDEKS YÜKSELİŞE DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 19.02 ile Bera Holding ve yüzde 13.00 ile RTA Laboratuvarları olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 2.59 ve yüzde 1.77 ile Erbosan ve Bim Mağazalar hisseleri oldu. Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 5.28 milyar TL ile Garanti BBVA hissesinde olurken, bu şirketi 3.34 milyar TL ile Türk Hava Yolları takip etti.

Endeksin yükselişinde Holding sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 1.78 yükselişle 1,479 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 178 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 12.96 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor.

Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir. RSI göstergesi 65.86 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 101.64 seviyesinde olduğu görülüyor. CCI göstergesinin 140.20 seviyesinde olması endeksi aşağı yönde baskılayabilir.

Aşağı yönlü hareketlerde 1,472 ve 1,466 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 1,485 ve 1,492 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.23 baz puan artarak yüzde 42.50 seviyesine yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi 18.33 seviyesinde bulunuyor.

ALARKO HOLDİNG

HACİM ARTMALI

Hisse yükselirken hacim düşüyor. 8.62 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 9.03 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 9.35 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 8.50 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 8.50-7.85

Satım aralığı: 9.35-9.90

Yabancı Payı (%) : 8.68

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.49 puan azaldı.

ARÇELİK

İZLENMELİ

31.7 – 32.56 aralığında hareket eden hisse 32.16 seviyesinin altında kapanışlarda 31.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 32.16 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 32.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 31.50-30.00

Satım aralığı: 32.50-34.75

Yabancı Payı (%) : 42.82

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.63 puan azaldı.

ASELSAN

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 15.98 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 15.73 seviyesinin altındaki kapanışlarda 15.60 seviyesindeki desteğini test edebilir. 15.73 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 16.59 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 15.60-15.20

Satım aralığı: 15.80-16.25

Yabancı Payı (%) : 32.44

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.08 puan azaldı.

BİM MAĞAZALAR

DİRENÇTE ZORLANDI

70-73.5 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 72.3 seviyesinin altında kapanışlarda 70.00 seviyesine gerileyebilir. 74.50 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 74.50 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 70.00-65.50

Satım aralığı: 74.50-77.00

Yabancı Payı (%) : 58.90

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.33 puan arttı.

DOĞAN HOLDİNG

DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 2.54 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 2.46 seviyesinde bulunurken ilk direnci 2.80 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 2.58-2.40

Satım aralığı: 2.80-3.20

Yabancı Payı (%) : 25.91

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.85 puan azaldı.

EGE ENDÜSTRİ

İZLENMELİ

1207.1 – 1244 aralığında hareket eden hisse 1229.5 seviyesinin altında kapanışlarda 1180.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 1229.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 1275.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 1,180.00-1,100.00

Satım aralığı: 1,275.00-1,315.00

Yabancı Payı (%) : 6.26

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.59 puan azaldı.

EMLAK KONUT GMYO

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 1.82 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 1.91 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 1.83 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 1.83-1.60

Satım aralığı: 1.91-1.99

Yabancı Payı (%) : 24.54

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.41 puan arttı.

İPEK DOĞAL ENERJİ

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 12.19 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 12.80 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 12.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 12.00-10.80

Satım aralığı: 12.80-14.00

Yabancı Payı (%) : 6.06

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.19 puan azaldı.

İŞ BANKASI (C)

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 5.56 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 5.85 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 5.55 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 5.55-5.33

Satım aralığı: 5.85-5.95

Yabancı Payı (%) : 34.86

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.23 puan arttı.

KARDEMİR (D)

İZLENMELİ

7.55 – 7.87 aralığında hareket eden hisse 7.7 seviyesinin altında kapanışlarda 7.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 7.7 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 7.85 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 7.50-7.43

Satım aralığı: 7.85-8.15

Yabancı Payı (%) : 24.77

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.55 puan arttı.

KARSAN OTOMOTİV

DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 3.62 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 3.74 seviyesinde bulunurken ilk direnci 4.03 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 3.74-3.68

Satım aralığı: 3.84-3.95

Yabancı Payı (%) : 0.50

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.31 puan azaldı.

KOÇ HOLDİNG

DİRENÇTE ZORLANDI

22.9-23.86 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 23.18 seviyesinin altında kapanışlarda 22.70 seviyesine gerileyebilir. 23.80 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 23.80 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 22.70-20.80

Satım aralığı: 23.80-25.25

Yabancı Payı (%) : 70.30

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.73 puan azaldı.

KORDSA TEKNİK TEKSTİL

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 22.86 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 24.89 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 23.10 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 23.10-22.00

Satım aralığı: 23.70-25.25

Yabancı Payı (%) : 14.83

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.26 puan azaldı.

KOZA ALTIN

İZLENMELİ

103.1 – 106.8 aralığında hareket eden hisse 105.4 seviyesinin altında kapanışlarda 99.05 seviyesindeki desteğini test edebilir. 105.4 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 107.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 104.00-101.00

Satım aralığı: 107.00-109.00

Yabancı Payı (%) : 24.63

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.23 puan azaldı.

ŞEKERBANK

İZLENMELİ

1.02 – 1.06 aralığında hareket eden hisse 1.05 seviyesinin altında kapanışlarda 0.99 seviyesindeki desteğini test edebilir. 1.05 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 1.07 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 1.04-1.01

Satım aralığı: 1.07-1.09

Yabancı Payı (%) : 2.52

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.21 puan azaldı.

ŞİŞE CAM

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 9.05 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 8.86 seviyesinin altındaki kapanışlarda 8.60 seviyesindeki desteğini test edebilir. 8.86 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 9.10 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 8.60-8.05

Satım aralığı: 9.10-9.45

Yabancı Payı (%) : 32.63

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.55 puan arttı.

ŞOK MARKETLER TİCARET

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 12.21 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 12.60 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 12.20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 12.20-11.70

Satım aralığı: 12.60-12.90

Yabancı Payı (%) : 42.51

Haftalık Değişim:Yabancı payı geçen haftaya göre 0.23 puan arttı.