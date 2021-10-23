Grafikleri görmek için görsellere tıklayın.

ENDEKS YÜKSELİŞE DEVAM EDİYOR

Endekste volatiltenin yüksek olduğu bir hafta yaşandı. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 24.34 ile Halk GMYO ve yüzde 20.22 ile Gübre Fabrikaları olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 5.04 ve yüzde 3.35 ile Türk İlaç Serum ve Türk Hava Yolları hisseleri oldu.

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 13.26 milyar TL ile Garanti Bankası hissesinde olurken, bu şirketi 7.32 milyar TL ile Türk Hava Yolları takip etti.

Endeksin yükselişinde Holding sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 5.01 yükselişle 1.480 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 159 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 19.48 milyar TL olarak gerçekleşti.

BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. RSI göstergesi 71.35 seviyesinde bulunan endeksin momentumu 107.90 seviyesinde. CCI göstergesinin 254.96 seviyesinde olması endeksi aşağı yönde baskılayabilir.

Aşağı yönlü hareketlerde 1.461 ve 1.442 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 1.492 ve 1.504 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.17 baz puan azalarak yüzde 41.32 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 18,70 seviyesinde bulunuyor.

BİM MAĞAZALAR

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 60.15 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 65.00 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 60.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 60.50-57.50

Satım aralığı: 65.00-66.50

Yabancı Payı (%) : 57.18

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.57 puan azaldı.

DOĞAN HOLDİNG

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 2.52 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 2.68 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 2.44 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 2.56-2.52

Satım aralığı: 2.68-2.80

Yabancı Payı (%) : 25.46

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.27 puan azaldı.

EMLAK KONUT GMYO

DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 1.87 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 1.83 seviyesinde bulunurken ilk direnci 2.04 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 1.83-1.71

Satım aralığı: 2.04-2.28

Yabancı Payı (%) : 28.45

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.41 puan arttı.

ENERJİSA ENERJİ

ALICILAR GÜÇLÜ

10.8 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 12.81 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 11.65 seviyesinin altına kayması halinde ise 10.60 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 10.60-9.80

Satım aralığı: 12.20-14.00

Yabancı Payı (%) : 65.65

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.18 puan arttı.

ENKA İNŞAAT

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 10.05 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 10.73 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 11.60 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 9.71 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 10.20-9.80

Satım aralığı: 11.60-13.10

Yabancı Payı (%) : 53.58

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.23 puan azaldı.

EREĞLİ DEMİR ÇELİK

ALICILAR GÜÇLÜ

17.79 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 21.42 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 19.35 seviyesinin altına kayması halinde ise 17.30 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 17.30-15.90

Satım aralığı: 20.40-23.50

Yabancı Payı (%) : 32.75

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.19 puan azaldı.

FORD OTOSAN

YÜKSELİŞTE

187 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 187 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 202.00 seviyesine yönelebilir. 187 seviyesinin altına sarkmalarda ise 165.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 165.00-148.00

Satım aralığı: 202.00-243.00

Yabancı Payı (%) : 63.86

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.83 puan azaldı.

GARANTİ BBVA

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 8.75 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 9.66 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 8.95 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 8.95-8.90

Satım aralığı: 9.20-9.35

Yabancı Payı (%) : 54.80

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -3.21 puan azaldı.

KARDEMİR (D)

ALICILAR GÜÇLÜ

6.92 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 8.00 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 7.51 seviyesinin altına kayması halinde ise 6.70 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 6.70-6.33

Satım aralığı: 8.00-9.00

Yabancı Payı (%) : 19.75

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.71 puan azaldı.

KARSAN OTOMOTİV

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

3.50 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 3.84 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 3.64 seviyesinin altına kayması halinde ise 3.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 3.50-3.35

Satım aralığı: 3.84-4.02

Yabancı Payı (%) : 0.62

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.13 puan azaldı.

KOÇ HOLDİNG

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

21.20 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 24.10 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 22.3 seviyesinin altına kayması halinde ise 21.20 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 21.20-20.80

Satım aralığı: 24.10-25.75

Yabancı Payı (%) : 69.04

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.16 puan azaldı.

KORDSA TEKNİK TEKSTİL

ALICILAR GÜÇLÜ

23.86 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 28.75 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 25.74 seviyesinin altına kayması halinde ise 23.80 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 23.80-23.20

Satım aralığı: 28.75-32.00

Yabancı Payı (%) : 14.36

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.23 puan arttı.

KOZA ALTIN

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

97.50 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 105.00 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 102.3 seviyesinin altına kayması halinde ise 97.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 97.50-95.50

Satım aralığı: 105.00-110.00

Yabancı Payı (%) : 21.57

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.83 puan azaldı.

KOZA MADENCİLİK

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 15.19 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 16.24 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 16.90 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 15.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 15.00-14.00

Satım aralığı: 16.90-18.80

Yabancı Payı (%) : 24.57

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 3.57 puan arttı.

PETKİM

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 6.06 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 6.46 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 7.18 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 6.03 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 6.03-5.88

Satım aralığı: 7.18-7.85

Yabancı Payı (%) : 24.91

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.09 puan arttı.

SABANCI HOLDİNG

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 9.96 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 10.53 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 10.90 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 9.90 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 9.90-9.40

Satım aralığı: 10.90-12.00

Yabancı Payı (%) : 59.46

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.25 puan arttı.

SASA POLYESTER

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 26.54 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 28.22 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 30.25 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 25.71 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 27.00-26.00

Satım aralığı: 30.25-33.50

Yabancı Payı (%) : 3.21

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.36 puan azaldı.