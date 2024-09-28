BIST 100 hisselerinin teknik analizi (28.09.2024)

ENDEKSTE AŞAĞI TREND DEVAM EDİYOR

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 40.96 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 28.64 milyar TL ile İş Bankası (C) takip etti. Endeksin düşüşünde Enerji sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 1.47 azalışla 9,829 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 288 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 84.44 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının altında hareket ediyor. RSI göstergesi 48.25 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 102.13 seviyesinde olduğu görülüyor.

Yukarı yönlü hareketlerde 9,984 ve 10,138 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 9,741 ve 9,652 destek seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.08 baz puan azalarak yüzde 38.28 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 37.43 seviyesinde bulunuyor.



ANADOLU EFES



DESTEKLER İZLENMELİ

Güç kaybettiği gözleniyor.212 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor. işlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 193,00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 210,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 193,00-176,00

Satım aralığı: 210,00-238,00

Yabancı Payı (%): 55,12

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,13 puan arttı.



ALARKO HOLDİNG



DİRENÇTE ZORLANDI

92,6-96,8 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 93,9 seviyesinin altında kapanışlarda 93,00 seviyesine gerileyebilir. 98,18 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 98,18 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 93,00-89,00

Satım aralığı: 93,50-98,50

Yabancı Payı (%): 11,84

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,53 puan arttı.



BİM MAĞAZALAR



PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR

Hissede 538,5 seviyesinin altındaki kapanışlarda 440,00 seviyesine doğru gerileyebilir. 538,5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 577,50 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 440,00-365,00

Satım aralığı: 550,00-570,00

Yabancı Payı (%): 49,69

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,04 puan azaldı.



CW ENERJİ



DÜŞÜŞTE

192 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 174,9 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 174,9 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 193,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 165,00-161,00

Satım aralığı: 193,00-209,00

Yabancı Payı (%): 8,70

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,07 puan azaldı.



ENKA İNŞAAT



GÜÇ KAYBEDİYOR

Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 45,02 seviyesinin altındaki kapanışlarda 42,50 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 45,02 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 48,50 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 42,50-38,75

Satım aralığı: 48,50-46,50

Yabancı Payı (%): 29,39

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,13 puan arttı.



GARANTİ BANKASI



ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 115,3 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 123,8 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 130,00 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 114,00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 114,00-108,00

Satım aralığı: 130,00-116,00

Yabancı Payı (%): 8,80

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,37 puan arttı.



T. HALK BANKASI



İZLENMELİ

16,86 - 17,81 aralığında hareket eden hisse 17,2 seviyesinin altında kapanışlarda 16,50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 17,2 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 17,70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 16,50-16,00

Satım aralığı: 17,70-16,60

Yabancı Payı (%): 1,01

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,00 puan arttı.



HEKTAŞ



ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 4,1 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 4,37 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 4,48 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 4,24 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 4,24-4,16

Satım aralığı: 4,48-4,28

Yabancı Payı (%): 7,55

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -5,35 puan azaldı.



İŞ BANKASI (C)



ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 13,3 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 14,23 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 15,33 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 13,30 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 13,30-13,00

Satım aralığı: 14,60-13,90

Yabancı Payı (%): 31,92

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,53 puan arttı.



OYAK ÇİMENTO



DİRENÇTE ZORLANDI

62,65-65,95 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 63,15 seviyesinin altında kapanışlarda 62,00 seviyesine gerileyebilir. 64,50 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 64,50 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 62,00-58,50

Satım aralığı: 64,50-69,50

Yabancı Payı (%): 2,63

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,02 puan azaldı.



PEGASUS



DESTEKLER İZLENMELİ

Güç kaybettiği gözleniyor.257,25 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor.İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 237,00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 250,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 237,00-231,00

Satım aralığı: 250,00-249,00

Yabancı Payı (%): 23,03

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,30 puan azaldı.



SASA POLYESTER



DİRENÇTE ZORLANDI

4,2-4,58 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 4,23 seviyesinin altında kapanışlarda 4,08 seviyesine gerileyebilir. 4,48 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 4,48 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 4,08-3,78

Satım aralığı: 4,48-5,00

Yabancı Payı (%): 9,30

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,06 puan arttı.



ŞİŞE CAM



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

43,1 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 41,00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 41,7 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 43,84 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 41,00-39,75

Satım aralığı: 41,75-43,75

Yabancı Payı (%): 16,30

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,01 puan arttı.



TÜRK HAVA YOLLARI

302,75 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 280,00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 291,25 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.Alım aralığı: 280,00-272,50Satım aralığı: 292,50-295,00Yabancı Payı (%): 25,05Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,49 puan arttı.



TOFAŞ OTO. FAB.



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

224,6 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 219,00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 221,8 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 233,10 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 219,00-202,00

Satım aralığı: 222,00-244,00

Yabancı Payı (%): 32,12

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,16 puan azaldı.



ÜLKER BİSKÜVİ



DÜŞÜŞTE

159,7 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 143,5 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 143,5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 151,20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 124,00-113,00

Satım aralığı: 144,00-157,00

Yabancı Payı (%): 13,35

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,32 puan azaldı.



VESTEL



DİRENÇTE ZORLANDI

65,35-68,1 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 65,75 seviyesinin altında kapanışlarda 64,50 seviyesine gerileyebilir. 67,00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 67,00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 64,50-62,00

Satım aralığı: 67,00-68,00

Yabancı Payı (%): 7,45

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,10 puan azaldı.