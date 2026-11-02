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Ekonomist
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Rusya LNG taşımacılığı için tanker inşa planı hazırlayacak

Rus hükümeti, mevcut ve planlanan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) projelerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tanker inşasına yönelik plan hazırlanmasını kararlaştırdı.

Rusya LNG taşımacılığı için tanker inşa planı hazırlayacak

Rus hükümetinin, "Enerji Stratejisi 2050"nin uygulanmasına ilişkin onayladığı eylem planına göre, Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Rusya Enerji Bakanlığı ve Rusya Ulaştırma Bakanlığı, Ağustos 2027'ye kadar LNG taşımacılığında ihtiyaç duyulan tankerlerin inşasına ilişkin plan hazırlayacak.

Rus enerji şirketi Novatek ile Zvezda tersanesinin de katılacağı çalışmalar kapsamında, mevcut ve gelecekteki LNG projeleri için gerekli tanker sayısı belirlenecek.

Planda ayrıca, enerji sektöründe yerli ekipman üretiminin geliştirilmesi, kritik teknolojilerde dışa bağımlılığın azaltılması ve enerji ekipmanlarının test edilmesine yönelik araştırma merkezleri kurulması öngörülüyor.

Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle LNG taşımacılığında çeşitli kısıtlamalarla karşılaşan Rusya, 2030'a kadar yıllık LNG üretimini 90 ila 105 milyon tona çıkarmayı hedefliyor.

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Ekonomist
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