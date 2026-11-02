Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti

Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu'nun, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

Cumartesi günü sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alındığı belirtilen Zorlu'nun vefat haberi, Zorlu Holding tarafından yapılan açıklamayla duyuruldu.

ZORLU HOLDİNG'DEN AÇIKLAMA

Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Zorlu’yu bugün (02.11.2016), bir süredir tedavi gördüğü hastanede kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

1953 yılında Babadağ’da temelleri atılan Zorlu Grubu’nu vizyonu ve liderliğiyle Türkiye’nin önde gelen sanayi grupları arasına taşıyan ve uluslararası ölçekte büyümesine öncülük eden Ahmet Zorlu, yaşamı boyunca ülkesine değer katmak için çalıştı. Gerçekleştirdiği yatırımlarla Türkiye’nin sanayileşmesine, ihracatına ve istihdamına önemli katkılar sundu; eğitim ve kültür-sanat alanındaki çalışmalarıyla toplumsal yaşama değer kattı.

Ahmet Zorlu’nun “Önce ülkem, sonra kurumum, sonra ailem” sözleriyle ortaya koyduğu anlayış; ülkesine ve insanına duyduğu inanç, çalışmaya ve üretmeye verdiği değerle birlikte Zorlu Grubu’na bıraktığı en kıymetli miraslardan biri olarak yaşamaya devam edecek.

Kendisini daima saygı, minnet ve özlemle anacağız.

Cenazesi, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı’nda bulunan Aile Kabristanı’na defnedilecektir.

Merhumun isteği doğrultusunda, cenaze törenine çiçekli çelenk gönderilmemesini; arzu edenlerin diledikleri bir sivil toplum kuruluşuna bağışta bulunmalarını rica ederiz.